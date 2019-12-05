ردتاغ ستجعلك متألقة في العيد بمجموعة متنوعة من الملابس الكاجول والسهرة

أطلقت ردتاغ Red Tag مجموعة رائعة لعيد الأضحى، جذابة وأنثوية بشكل خلاب، والتى ستناسبك بالتأكيد إذا كنتِ تريدين القليل من التنوع والإختلاف فى العيد، فمجموعة العيد من ردتاغ تتميز بتشكيلة مختلفة من القطع الكاجول النهارية البسيطة المناسبة للاحتفال صباحاً والقطع المسائية العصرية الخاصة بالسهرة والاحتفال ليلاً، التى تقدمها مريام فارس رمز الموضة مع ردتاغ.

ومن خلال هذة التشكيلة الرائعة والفريدة ستتألقين بمجموعة من الأكسسوارات المختلفة أيضاً والحقائب والأحذية المميزة التى ستكون إضافة رائعة ومكملة لمظهرك سواء أخترتي أرتدائها مع القطع النهارية أو المسائية.

تحتوي المجموعة النهارية من الفساتين الكاجول والتنانير المميزة والقمصان الرقيقة بطبعات صيفية رائعة، بجانب الجامبسوت الذى يتيح لكِ أرتداء قطع إضافية معة بألوان وأشكال مختلفة.

أما المجموعة المسائية المناسبة للسهرات، فتتكون من فساتين جذابة مزينة بالذهبي، متنوعة مابين الفساتين القصيرة والماكسي التى تناسب جميع الأذواق، خصوصاً الفستان الماكسي المحتشم الذي يأتي معة قطعة إضافية تناسب للمحجبات، وغيرها من القطع المميزة التى ستعزز جاذبيتك.

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أسرقي الأنظار بإطلالات العيد المثالية وكوني الأكثر جاذبية في مناسباتكِ العائلية القادمة، بهذة المجموعة الخاصة بعيد الأضحى التى ستجعلك تتألقين وستكونين أكثر جاذبية وتميز بالتأكيد. فقط ألقى نظرة على التشكيلة الرائعة التي تعرضها مريام فارس، وسترين مدي تميز هذة المجموعة الخاصة بعيد الأضحى من ردتاغ.

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