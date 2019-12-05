صيحة حقائب الخصر تقتحم عالم الرجال في شتاء 2019

لطالما عُرف بأن الاكسسوارات للنساء فقط، حيث لم نعتد على رؤية الكثير من قطع الاكسسوارات المخصصة للرجال، بل البعض من الرجال يعتبر أن استخدامه لأي شكل من أشكال الاكسسوارات أمر غير لائق.

لكن الحقيقة أن هذا الأمر غير صحيح، فالاكسسوارات تناسب الرجال والنساء على حد سواء، كما تساعد في إضفاء أناقة وجاذبية على الإطلالة بشكل مميز، خاصة عنما نتحدث عن الحقائب التي لا يمكن الاستغناء عنها كونها قطعة عملية وأنيقة.

ولشتاء 2020 برزت صيحة حقائب الخصر للسيدات، إلّا أنها ما لبثت أن اقتحمت عالم الرجال أيضاً لتصبح واحدة من قطع الاكسسوارات الأساسية للرجل هذا الموسم، خاصة وأنها تنوعت بأشكالها وتصاميمها.

حقائب الخصر بتصاميم تناسب الإطلالة الكاجوال

بالطبع ما من شيء أجمل من اختيار حقيبة خصر مع إطلالة كاجوال، فهي تناسبها بشكل كبير ومن دون حتى الحاجة إلى تفكير كثير في تنسيقها وترتيبها. ولهذا السبب قررت الكثير من الدور العالمية أن تقدم حقائب خصر مميزة بتصاميم عصرية وكاجوال، حيث أبهرتنا Saint Laurent بحقيبة خصر باللون الأسود مع سحاب باللون الفضي وشعار الدار من اللون نفسه أيضاً.

في حين قدمت Balenciaga حقيبة خصر باللون الأحمر الناري، تميزت بأجيابها المتعددة وتصميمها الذي يناسب الإطلالات الرياضية، ومثلها حقيبة Valentino التي جمعت اللون الأسود مع نقشات بيضاء فاتحة بشكل أنيق.

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حقائب خصر تليق بالإطلالات الكلاسيكية

قد يبدو الأمر غريب للوهلة الأولى، وهي أن تختار حقيبة خصر مع الإطلالات الكلاسيكية، إلّا أنه بعد الإطّلاع على حقائب قدمت هذا الشتاء ستتغير نظرتك.

فقد استطاعت Bottega Veneta من تقديم حقيبة خصر سوداء بتصميم كلاسيكي تميزت بحزامها الجلدي الأسود، أما Alexander McQueen فقد أبهر الجميع بحقيبة ذات تصميم حديث ومميز من الجلد الأسود، جاء فيها سحاب فضي اللون أضفى عليها أناقة لافتة.

في حين لم تتوانى دار Gucci عن إبهارنا بحقيبة خصر باللون البيج، وسحاب باللون البني الغامق، مع ألوان هذه الدار المميزة التي تمنحها بصمتها الخاصة وهي الأخضر والأحمر

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