رئيس جامعة سوهاج: نظمنا مبادارت ومؤتمرات لمكافحة العنف ضد المرأة

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن وحدة العنف ضد المرأة المتواجدة داخل الجامعة تعمل على مجموعة من الأنشطة العديدة للتوعية بدور المرأة ومكافحة العنف ضدها: "عملنا مجموعة من المبادارت والمؤتمرات واللقاءات وكانت أكثر من رائعة".

وأضاف "عزيز" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، والذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، والمذاع على فضائية "ON E"، أن مسرحية "الاسم الثلاثي" التي أقامتها الجامعة مؤخرا جاءت انعكاسا لمجهودات الطلاب الذين جسدوا مشكلات المجتمع ضد المرأة في إطار العمل: "كانت مسرحية مؤثرة وجميلة جدا"، موضحا أن المسرحية قامت بعرض مشكلات السيدات في عملهن بشكل كوميدي ساخر بمغزى مهم أثر برد فعل إيجابي وسط الطلاب الحاضرين وفريق هيئة التدريس.

وأكد أن فكرة المسرحية يجب تعميمها على المجتمع المصري لإصلاح ما يمكن إصلاحه من عنف ضد المرأة في المجتمع المصري وما تواجهه السيدة في إطار عملها.