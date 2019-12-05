للحامل.. اشربي لتر ونصف من الماء يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أكدت مجلة "بيبي & فاميليه" الألمانية على أهمية شرب السوائل بكمية كافية أثناء الحمل، موضحة أن الحامل ينبغي أن تشرب نحو لترا ونصف من الماء يوميا.

وأضافت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أنه من المهم أن تشرب الحامل مياه معدنية؛ حيث تساعد المعادن، خاصة المغنيسيوم والكالسيوم، في بناء العظام لدى الجنين من ناحية، وتقي من آلم المخاض المبكرة من ناحية أخرى.