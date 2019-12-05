بين نسرين طافش وضيفة شرف.. القصة الكاملة لانفصال أصالة عن طارق العريان

"أُعجبت بالعريان منذ المقابلة الأولى، التي كانت في حضور زوجي، وتمنت أن يكون طارق زوجي حينها".. تصريح جريء صرحت به الفنانة السورية أصالة نصري، خلال لقائها مع الإعلامي نيشان، حين أكدت أنها تعرفت على المخرج طارق العريان، خلال فترة زواجه الأول، وأنها أعجبت به منذ اللقاء الأول، لتنفصل "أصالة" فيما بعد، ويُعلن "العريان" زواجهما عام 2006، الذي كلل بطفلين، وهما "آدم" و"علي".

13 عاما قضاها الثنائي بين النجاحات، والاحتفالات، وبعض الأعمال الفنية المشتركة، لم يتركا مناسبة أو لقاء إلا وتحدثا عن قصة حُبهما، ليصطدم متابعيهما أمس، بتصريحات الإعلامي تامر أمين الذي أكد خبر انفصالهما، عقب العديد من التكهنات حولهما، والشائعات التي نالت منهما على مدار شهر ونصف.

مؤشرات عٍدة وأفعال ورسائل مُبهمة من الفنانة، جعلت البعض يتداول شائعات الانفصال منذ أكثر من شهر، فضلًا عن تداول اسم ممثلة سورية شابة، والتي خرجت لتكذيب تلك الشائعات، مؤكدة أنها لا تربطها علاقة بـ "العريان".

وترصد "هُن" القصة الكاملة لانفصال أصالة عن طارق العريان

تدوينة غامضة وحذف صور

"أنا لست على ما يرام، تائهة بين المتناقضات، ما أنا بحزينة، ولا سعيدة".. تلك الكلمات جاءت عبر تدوينة، نشرتها الفنانة أصالة نصري، في أكتوبر الماضي، عبر حسابها على "تويتر"، حملت الكثير من علامات الاستفهام حولها، وحول علاقتها بزوجها طارق العريان.

فحساب الفنانة الذي كان مليئا بصورهما التي وثقت العديد من لحظاتهما سويا، وأبرزها خلال المناسبات الخاصة والتجمعات الفنية والعائلية، فضلا عن رسائل الحُب والدعم، لم يعد هكذا في الوقت الحالي، حيث اختفت عدة صور منه، بينما ظل القليل منها عبر حسابها على إنستجرام.

التدوينة واختفاء الصور، دعت الكثير حينها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى السؤال حول استقرار زيجة الفنانة من عدمها، خاصة عقب غياب "العريان" عن مناسبات الأخيرة على غير العادة، الأمر الذي أشعل الحديث حول شائعات انفصالهما.

دعم لـ أصالة من ذويها

بمجرد نشر تلك التدوينة منذ كثر من شهر ونصف، قرر بعض أقارب الفنانة دعمها على منصات "السوشيال ميديا"، فكان أول داعميها، شقيقها "أنس نصري"، الذي نشر صورة تجمعه بها، وهو مُمسك بيديها، مُعلقًا: "إيدي بإيدك الطيبة كل المشوار، ولآخر العُمر يا حبيبة الروح".

الدعم لم يتوقف عند شقيقها فقط، حيث بادرت ابنتها "شام" بدعمها أيضًا، بعدما نشرت صورة للفنانة، وعلقت عليها: "أمي هي العطاء، المحبة، التسامح، الكرامة، الأخلاق... أمي هي كل حياتي، وكل كياني مبني عليها... هي كل شيء بعد ربي... هي المرأة الحديدية التي تصبر، وتكافح، وتضحي، وتعطي من دون مقابل... وتعمل بكل محبة وضمير.. لأنها مؤمنة به، وعلاقتها معه، وإيمانها به أقوى من أي شيء أو شخص آخر".

وتابعت: "هي نعمة في حياتي، وحياة كل الأقارب... هي ملهمتي الوحيدة، ونصفي الثاني، وأملي في الحياة أن افعل أي شيء إيجابي هو من أجلها بعده هو الله".

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غياب طارق العريان عن دعم أصالة

على الرغم من دعم أقارب الفنانة لها، عقب تدوينتها الغامضة، إلا أن "طارق" غاب تمامُا عن الدعم مثلهما، فلم ينشر صورة أو رسالة للفنانة، لمساندتها، مما زاد التساؤلات حول مدى استقرار علاقتهما.

غياب طارق العريان خلال مناسبات أصالة

واقعة أخرى، زادت من الجدل حول علاقتهما، بعدما غاب زوج أصالة عن مرافقتها- على غير العادة- خلال حفلها في الرياض، منذ شهرين حيث حضرت الفنانة بصحبة شقيقها، ولم يظهر هو، مما زاد علامات الاستفهام حولهما.

فضلًا عن غيابه عن حضوره معها في بعض المناسبات الأخيرة.

ابنة أصالة ترفض التعليق

بعد انتشار شائعات الانفصال في الفترة الأخيرة، وقبل تأكيد الإعلامي عنها اليوم، كانت تواصلت "الوطن" تواصلت مع شام الذهبي، ابنة أصالة، والتي رفضت الإدلاء بتصريحات صحفية أو التعليق على ذلك الأمر، فهي لم تنفِها أو تؤكدها حينها.

نسرين طافش ترد على الشائعات

تداول أسم الفنانة السورية، نسرين طافش خلال تداول اخبار الانفصال في الفترة الأخيرة، وإنها السبب ، إلا أن ردت نسرين على الشائعات المتداولة بشأن علاقتها بالمخرج طارق العريان، زوج الفنانة أصالة، على هامش تواجدها بحفل تتويج ملكة جمال الكون، الشهر الماضي، قائلة: "إشاعة واللي مطلعها ناس فاضية".

وتابعت: "أفضل رد عليهم التجاهل، وأصالة نفسها نفت الأمر"، مضيفة: "دايما الفنان الناجح مادة دسمة للإشاعات".

أصالة والعريان يخرجان عن صمتهما

في بداية الشهر الماضي، وعقب نفي "طافش" علاقتها بالأمر، خرج الثنائي عن صمتهما يوضحان الأمر للمتابعون،

أصدرت أصالة أصدرت بيان، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي المخصص لتبادل الصور والفيديوهت "انستجرام"، تكشف فيه حقيقة ما يتردد من شائعات قائلة: "لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصًا، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا".

وأضافت: "مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء، وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائمًا بسبب انشغالنا، ولاشيء أكثر، إنّ كان هناك خبرًا لمّا تردّدتُ بإخباركم، شكرًا لسعة صدركم ، وأرجو مراعاة مشاعري".

ومن جانبه علق طارق العريان، على الأمر أثناء ظهوره الأخير، ببرنامج "عرب وود"، الذي يعرض على شاشة "روتانا".

وصرح العريان بأن شائعة زواجه من الفنانة نسرين طافش ليست لها أي أساس من الصحة، مشيراً إلى أنه لا يركز في ما يقال عنه بمثل هذه الأمور، قائلًا: "على مدار السنين بنسمع شائعات شبه دي، بس أنا من الناس اللي مبتركزش في الحاجات دي خالص".

عودة أخرى للتكهنات

عادت أصالة خلال الفترة الماضية للتلميحات من جديد، من خلال بعض الأفعال، والرسائل، كان أبرزها، دخولها بنوبة بكاء خلال غنائها أغنية "ذاك الغبي" في نهاية نوفمبر الماضي، بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، على مسرح الفنان أبو بكر سالم، في منطقة البوليفارد.

كما إنها تحدثت بكلمات مُبهمة خلال حفل دار الأوبرا في 13 نوفمبر الماضي، وقالت بين فواصل الأغنيات، ردا على سيدة قالت لها يا أصالة يا قوية: "طول عمري أرى نفسي سيدة ضعيفة، ويكفي ما حدث لي مؤخرا".

الأمر الذي اعتقده البعض إنها تُشير لعلاقتها بزوجها طارق العريان.

تامر أمين يعلن انفصال الثنائي.. ممثلة أخرى خلف الكواليس

كان الإعلامي تامر أمين، صر خلال حلقة من برنامجه "آخر النهار"، أثناء حديثه عن الفنانة أصالة، وعن سبب بكائها خلال حفلها الأخير بالسعودية، بانفصال الفنانة، قائلًا: "أصالة انفصلت عن زوجها المخرج طارق العريان".

وأرجع المقربون من أصالة سبب انفصالها عن زوجها إلى ارتباط الأخير بفنانة شابة، شاركت في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق 2"، حيث ظهرت فيه كضيفة شرف.