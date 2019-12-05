عام الانفصال.. 6 فنانين ودعوا "عش الزوجية" في 2019

شهد عام 2019 عددا كبيرا من حالات الانفصال في الوسط الفني، بعضها كان مادة لإثارة الجدل الكبير حول أصحابها، لا سيما حالات الطلاق أو الانفصال التي انتهت بوجود أنثى أخرى في حياة الرجل.

آخر تلك الحالات هو انفصال الفنانة أصالة عن زوجها المخرج طارق العريان، والذي أكده تامر أمين خلال برنامجه، ويستعرض التقرير التالي أبرز حالات الانفصال في 2019 داخل الوسط الفني.

أصالة وطارق العريان

كالعادة بدأت الأنباء المتداولة حول انفصال هذا الثنائي بالشائعات، التي نفتها أصالة بنفسها عدة مرات، ونشر الثنائي أصالة وطارق العريان صورا ومقاطع مصورة تؤكد استمرار زواجهما الذي بدأ عام 2006، ولكن فيما يبدو أنه لم يوفق إلى النهاية الملائمة.

أكد مصدر مقرب من الفنانة أصالة انفصالها رسميا عن زوجها طارق العريان منذ ما يقرب من شهر ونصف، ورغم أن الشائعات دارت حول علاقة تجمع العريان بنسرين طافش، إلا أن المصدر برأها، وأكد علاقة أخرى تجمع المخرج الكبير بضيفة شرف فيلم "ولاد رزق 2"، لينتهي الزواج الذي استمر ما يقرب من 13 عاما بسبب أنثى أخرى.

سمية الخشاب وأحمد سعد

رغم أن زواجهما لم يدم حتى لعام واحد، إلا أن الفنانة سمية الخشاب وأحمد سعد اعتبرا ثنائيا استثنائيا في عام 2019، وذلك بسبب الجدل الذي أثير بزواجهما وكذلك عقب الانفصال.

بدأت تلك الزيجة بكثير من التعليقات حول علاقة أحمد سعد بسمية الخشاب، وريم البارودي، حيث كانت تجمعه بريم علاقة حب وخطوبة لم تكلل نهائيا بالزواج، لتظهر سمية الخشاب في الصورة فجأة وتتزوج من سعد، وتفاجئ الجمهور الذي يستنكر حينا ويبارك الزيجة حينا.

لم تمض سوى شهور معدودة حتى تحدث الثنائي أمام الإعلام عن الانفصال، وأسباب الانفصال، واتهامات وتراشق متبادل بينهما أمام عدسات الكاميرات، فقد اتهم سعد طليقته بالنصب، واتهمته هي بالعنف المتعمد ضدها وتدمير الطحال على سبيل المثال، وتنتهي الزيجة أمام المحاكم.

شيري عادل ومعز مسعود

ربما الاختلاف الكبير بينهما في الشكل، فهي تعمل في المجال الفني، وهو داعية إسلامي، هو ما جعل تلك الزيجة محل جدل، فقط استنكرها الكثيرون معتبرين مسعود رجلل مزواجا يحب النساء، ويتزوج منهن مهما كلفه الأمر، وهو ما حكم على تلك الزيجة بالفشل قبل أن تبدأ.

ومثل علاقة أصالة والعريان، بدأت أنباء الانفصال بالشائعات على "السوشيال ميديا"، التي نفاها الثنائي، بمقاطع مصورة على "إنستجرام"، ولكن في نهاية المطاف لم تجد شيري عادل مفر من إعلان انفصالها رسميا على الداعية معز مسعود.

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هنا شيحة وأحمد فلوكس

في صور رومانسية انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت الفنانة هنا شيحة مع الفنان أحمد فلوكس، ورغم كونهما منفصلين من قبل إلا أنهما اختارات الحياة معا من جديد، وهو ما جعل زواجهما ملهما للكثيرين، والذين شاركوا صور الخطوبة والفرح بمزيد من السعادة.

لكن هذا الزواج لم يدم حتى لعام واحد، فقد بدأت تظهر مبادئ الانفصال بحذف صور وإلغاء المتابعة بين الثنائي عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ولكنهما عن سبب ذلك رفضا التعليق، حتى خرجت هنا شيحة أخيرا معلنة انفصالها رسميا عن أحمد فلوكس بسبب "الحياة اليومية مركبتش"، موضحة أن الأطفال لم ينسجموا، وأنها صادقة مع نفسها لذا أخذت قرار الانفصال في وقت مبكر بعد الزواج.

غادة عادل ومجدي الهواي

تستمد قوة تلك القصة من استمرارها لمدة تقريبا 20 عاما، كانت تعتبر واحدة من أكثر زيجات الوسط الفني استقرارا، والتي أثمرت عن إنجاب أطفال، ولكن يبدو أن العام 2019 قد كتب نهايتها، فقد أعلنت الفنانة غادة عادل انفصالها عن زوجها المنتج مجدي الهواري رسميا.

رغم الانفصال يتمتع الثنائي بصداقة قوية، وظهور متكرر يحمل في طياته الاحترام المتبادل بسبب الأطفال بينهما، وضرورة المحافظة على الود.

ندى محمود وعلي ربيع

مفاجأة من العيار الثقيل أطلقتها ندى محمود زوجة علي ربيع عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بكتابتها عن خلافاتها الأسرية مؤخرا مع زوجها علي ربيع والتي وصلت حد طردها من بيتها هي وابنتها، حيث كتبت، "أمك ثم أمك، ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك، واطردها من بيتها هي وبنتك، متترددش يا قلب أمك، وشكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة".

ورغم أن الثنائي لم يعلنا طلاقهما رسميا بعد، إلا أن عام 2019 شهد الانفصال والخلافات التي كانت "على الملأ"، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك رغم الزواج المستمر منذ عام 2015، ووجود الطفلة "مليكة" ثمارا لتلك الزيجة، حيث قالت والدتها، "علي النهارده بلغنا إنّ والدته مش عاوزة الجوازة دي تستمر، ومش عاوزة بنتي تاني".