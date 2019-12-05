وصل وزنها 40 كيلو وأصيبت بالسرطان.. مواقف قاسية في حياة فايزة أحمد

على صوتها العذب عرف العشاق الحب والفراق، أطربت الكثيرين خلال مشوارها الفني، كانت تطرب لصوتها وتسمعه بنشوة، كوكب الشرق أم كلثوم، لتعتبرها الصوت النسائي الوحيد الذي سيخلفها على عرش الأغنية، هى كروان الشرق، كما أطلق عليها، الفنانة فايزة أحمد.

لم تكن حياة فايزة أحمد مستقرة وهادئة كما اعتقد البعض، فواجهت الكصير من المشاكل والضغوطات، خاصةً من أزواجها من استغلال لنجاحها والتنمر عليها بعض الأحيان نظرًا لنحافتها، ويتزامن اليوم 5 ديسمبر ذكرى ميلادها، ويقدم "هُن" ملامح وجوانب من حياة فايزة أحمد على الصعيدين الشخصي والفني.

الزواج والطلاق

الضابط السوري مختار العابد

كان أول أزواجها، الضابط السوري مختار العابد، وكان يصغرها بأكثر من 10 سنوات، تزوجها طمعًا في استغلال صوتها لجلب المزيد من الأموال، وأجبرها على بيع ممتلكاتها في دمشق وصفعها أمام الحضور عند حدوث مشادات بينهما، إلى جانب تحكمه في حياتها الفنية.

ولسوء حظها أنجبت منه ابنتها فريال، بعد أنّ أقنعها بأنه رجل ثري ويحبها، لتتفاجأ بزواجه من 10 نساء، وفي كل مرة كان يدفع زوجاته للعمل لاستغلال أموالهن، فأصرّت على الطلاق.

الموسيقار محمد سلطان

التقت به للمرة الأولى في منزل الفنان فريد الأطرش، وتوالت لقاءاتهما بعد ذلك، حتى جمعت بينهما قصة حب شهدها الوسط الفني، ومع أول لحن عاطفي قدمه لها وهي أغنية "أؤمر يا قمر"، بادرت بطلب الزواج منه وهي تبكي أثناء وجوده معها في سيارتها، وعبرت له عن حزنها بسبب الشائعات التي كانت تثار على علاقتهما، ووافق سلطان على الفور.

استمر زواج فايزة أحمد ومحمد سلطان 17 عاما، وأنجبا توأمهما طارق وعمرو سلطان، وبعدها نشبت الخلافات بينهما واتهمته بأنه لم يعد يهتم بها، كما اتهمته بتعدد علاقاته النسائية، ولذلك وقع الطلاق سريعا، قبل أن تعود إليه مرة أخرى، وتلقى ربها وهي على ذمته.

المونولوجيست عُمر النعامي

تزوجت فايزة أحمد للمرة الثالثة من المونولوجيست "عُمر النعامي"، ولكنها اكتشفت كذلك أنه تزوجها ليستغل صوتها، ففضلت الانفصال عنه.

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عازف الكمان عبدالفتاح خيري

الزيجة الرابعة لها كانت من عازف الكمان عبدالفتاح خيري، الذي تزوجها بعدما ذاع صيتها وأصبحت في مقدمة كبار النجوم في مصر، حيث ظنّ أنه سيستطيع أن يحصد من ورائها الكثير إلا أنها سرعان ما انفصلت عنه لتنتهي العلاقة بينهما إلى الأبد.

الضابط عادل عبدالرحمن

زواجها من الضابط عادل عبدالرحمن، جلب لها المشكلات والضرب والإهانة بعد فترة قصيرة من ارتباطهما، لرغبة الأول في أن تترك فايزة الفن وتتجه إلى التجارة.

جرى الطلاق بينهما، بعدما تشاجر عادل مع ابنتها فريال وانهال عليهما بالضرب المبرح، كما أنه حمل فايزة أحمد ليلقيها من الطابق السادس لولا تدخل والدته، وبعدها أصرّت فايزة على الانفصال وبالفعل تم.

سرطان الثدي

أصيبت الفنانة بمرض خطير وسافرت في رحلة علاج إلى الولايات المتحدة ثم عادت منها لتستأنف العلاج في مصر، وفي حوار صحفي تحدث الفنان محمد سلطان عن تفاصيل وفاتها، وقال: "فايزة ماتت وهي على ذمتي، وكانت اتصلت بي قبل وفاتها بأسبوع وأنا مع أولادنا في باريس، وسألتني عن موعد عودتي، قلت لها سوف أعود الأربعاء المقبل، لكنها طلبت مني أن آتي سريعا وإلا لن أراها أبدا، وبالفعل حضرت، وتعبت يومها ودخلت المستشفى".

التنمر على جسدها النحيف

نحافة جسدها وكرهها للسينما رغم مشاركاتها اللافتة في العديد من الأعمال السينمائية، والعروض المسرحية، إلا أنها كانت تكره التمثيل وتكره أيضا رؤية نفسها، بسبب نحافتها الشديدة وهو ما كان يعرضها للتنمر، حيث كان وزنها 40 كيلو جراما فقط، فكانت تلجأ إلى حيلة تجعلها أكثر وزنًا من خلال لف القماش على خصرها، الأمر الذي دفعها لرفض عدد من الأفلام التي كانت تعرض عليها.