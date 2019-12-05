طريقة عمل كبدة بمذاق شهي

يستعرض التقرير التالي طريقة عمل كبدة مثل تلك التي تصنع في العربات والمطاعم الشهيرة ويكون مذاقها شهيا، والتي تتميز بأنها مليئة بالبهارات، وحارة، ومتبلة بطريقة الخاصة. المقادير كبدة. خل. ليمون. ملح وفلفل أسود. كمون. كسبرة جافة. بهارات كبدة. زيت. توم مفروم. Advertisements فلفل أخضر حار. طريقة التحضير تقطع الكبدة مكعبات صغيرة. لا تغسل بالماء، وإنما توضع بالمصفى وتغسل بالخل والليمون. يوضع الزيت في مقلاة كبيرة، ويشوح به الثوم المفروم. (يفضل الإكثار من الثوم والليمون في الكبدة) تضاف الكبدة وتشوح في الزيت على نار عالية، حتى يتغير لونها. عندما تبدأ في النضوج، تقلل درجة الحرارة. يضاف الكمون، والكسبرة الجافة، والبهارات، والقليل من الفلفل والملح. يضاف الفلفل الحار للكبدة، ويقلب حتى تنضج الكبدة، وتقدم.

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