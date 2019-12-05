يفضل البعض تناول أكلات جديدة، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل بطاطا بالبشاميل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى، مقدمة برنامج "على قد الإيد"، على سي بي سي سفرة. المكونات ـ 1 كيلو بطاطا (مسلوق). ـ 1 لتر لبن. ـ ثلاثة أرباع كوب سكر. ـ نصف كوب جوز هند. ـ نصف كوب دقيق. ـ 1 ملعقة كبيرة سمنة. ـ بيضة. ـ فانيليا. ـ قشطة بلدي. Advertisements ـ زبيب. طريقة التحضير ـ يقلب الدقيق في السمنة على النار. ـ يضاف اللبن والسكر والقشطة ويقلب الخليط حتى الغليان ويغلظ القوام. ـ يضاف البيضة والفانيليا بعيداً عن النار ويقلب كل الخليط. ـ توضع البطاطا المسلوقة في صينية مدهونة بالزبدة أو السمنة مع الزبيب وجوز الهند. ـ يضاف البشاميل على الوجه. ـ توضع في الفرن حتى يحمر الوجه ثم تقدم.

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