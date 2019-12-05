تعد كزبرية السمك، من أكثر الأكلات التي يفضلها العديد من الأشخاص، نظرًا لمذاقها الشهي، وتتفنن ربات المنازل في إعدادها بطرق مختلفة. وإليك طريقة عمل كزبرية السمك، على طريقة الشيف"الشربيني". مقادير كزبرية السمك سمك فيليه ثوم بصل كزبرة ناشفة كزبرة خضراء بيوريه ملعقة صلصة كوب ماء فلفل حار كمون بهارات سمك دقيق Advertisements عصير ليمون ملح وفلفل شطة ملعقة سكر زيت طريقة تحضير كزبرية السمك - يتبل السمك بالملح والفلفل والشطة والبهارات والكمون - يعفر بالدقيق ثم يقلى في الزيت حتى يصل إلى اللون الذهبي - يشوح البصل والثوم في الزيت - تضاف الكزبرة الخضرا والبهارات وعصير الليمون والملح والفلفل - يضاف الفلفل الحار ويترك الخليط حتى يسبك - توضع نصف التسبيكة في الطاجن أو البايركس - يضاف السمك ثم تضاف باقي التسبيكة ثم يوضع الطاجن في الفرن حتى تمام النضج ويقدم مع الأرز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل كزبرية السمك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.