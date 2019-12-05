3 أسباب تجعل الشتاء أفضل توقيت لإزالة الشعر بالليزر

على الرغم من أنه يمكنك تحديد موعد لإزالة الشعر بالليزر في أي وقت، إلا أنه من الأفضل متابعة العملية في وقت ما بين أكتوبر وأبريل، والمعروف باسم موسم إزالة الشعر بالليزر، كما أن أشهر الصيف هي أفضل وقت للتمتع بجسم خال من الشعر، فإن أشهر الشتاء هي أفضل وقت للخضوع لإزالة الشعر بالليزر، بحسب موقع عيادات هولايادي الجلدية الأمريكية.

ويستعرض التقرير التالي أسباب كون الشتاء الفصل الأمثل لإزالة الشعر بالليزر.

التعرض للشمس محدود في فصل الشتاء

في أشهر الشتاء، من غير المحتمل أن تقضي وقتًا طويلاً في الشمس دون قصد وتتعرض للسمرة. لماذا هذا مهم؟ لأن إزالة الشعر بالليزر لا يمكن إجراؤها على بشرة محروقة أو أخذت تان.

لا ينصح به حتى للجلد الذي يقبله الشمس فقط، أو يسمر قليلاً.

عندما تتم إزالة الشعر بالليزر على بشرة أغمق من ظلها الطبيعي الطبيعي، فإنها تزيد من خطر إعدادات الليزر غير الدقيقة، والتي قد تؤدي إلى تلف الجلد.

وبالمثل، ينبغي أيضًا تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة بعد إزالة الشعر بالليزر، لأن الليزر يجعل منطقة المعالجة أكثر حساسية وتعرضًا للتلف بالأشعة فوق البنفسجية.

لهذه الأسباب، من المستحسن حماية بشرتك من التعرض لأشعة الشمس في الأسابيع التي تسبق علاجك الأول، والحفاظ على تدابير حماية متسقة من أشعة الشمس طوال دورة العلاج بأكملها. بالنسبة لمعظم الناس، هذه المهمة أسهل بكثير في أشهر الشتاء.

الاستعداد لإزالة الشعر بالليزر أسهل في فصل الشتاء

تستهدف إزالة الشعر بالليزر بصيلات الشعر النشطة النمو، ولكنها لا يمكن أن تستهدف هذه البصيلات إلا إذا كان هناك قدر من الشعر في البصيلة نفسها. هذا يعني أن العلاج لا يعمل على المناطق التي تم شمعها أو نتفها أو تطهيرها باستخدام كريم مزيل الشعر، حيث أن طرق الإزالة هذه تسحب الشعر للخارج، ولا تترك شيئًا خلفه الليزر للتركيز عليه.

أفضل طريقة للتحضير لإزالة الشعر بالليزر هي حلق منطقة العلاج قبل يوم أو يومين من موعدك.

Advertisements

يجب أن يكون شعر نموك الباقي قريبًا بما يكفي من سطح جلدك بحيث يتم توجيه كل طاقة الليزر تقريبًا إلى أسفل الفقاعة القصيرة وإلى الجريب.

خلال أشهر الصيف الحارة، قد يكون من الصعب تجنب الشمع وغيره من العلاجات التي تمنحك بشرة ناعمة خالية من الشعر.

يعني الانتقال إلى العملية في أشهر الشتاء أنه يمكنك الحفاظ على تغطية تلك المناطق العنيدة، وستكون أقل إغراء لمجرد إزالة الشعر غير المرغوب فيه من الجذر.

قد يستغرق الأمر بضعة أشهر لاستكمال عملية إزالة الشعر بالليزر

يعد أواخر الخريف أو أوائل الشتاء وقتًا مثاليًا لبدء عملية إزالة الشعر بالليزر، والتي تستغرق عادة بضعة أشهر حتى تكتمل. بحلول الوقت الذي تنهي فيه جلستك الأخيرة، ستكون خاليًا من الشعر وجاهزًا للسباحة تمامًا كما يحدث في الطقس الدافئ.

تستغرق عملية إزالة الشعر بالليزر بضعة أشهر بسبب حقيقة أن شعرك ينمو في دورات. من المراحل الثلاث للنمو التي يمر بها شعرك - الأناجين والكاتاجين والتيلوجين - تعد الأناجين هي المرحلة الوحيدة النشطة للنمو.

تذكر أن الليزر يستهدف فقط بصيلات الشعر النشطة النمو. لذلك لن تتأثر العلاجات على الإطلاق بصيلات الشعر الموجودة في مرحلة الكاتاجين أو التيلوغن خلال جلستك الأولى.

للتأكد من التخلص من معظم الشعر في منطقة معينة، ستحتاج إلى جلسات متعددة لإزالة الشعر بالليزر على مدار الوقت.

يرى معظم المرضى نتائج كاملة ودائمة بعد سلسلة من ثلاثة إلى ستة علاجات لإزالة الشعر بالليزر، مع تباعد كل جلسة بين أربعة وستة أسابيع.

إذا كنت مستعدًا للبدء، فقد حان الوقت الآن.