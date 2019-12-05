طريقة تنسيق الجمبسوت مع الجاكيت

الجمبسوت من القطع الرائجة بشكل كبير لأنه يمنح المرأة مظهر عصري مواكب لصيحات الموضة العالمية. كما أنه قطعة هامة يمكنك اختيارها بمختلف الأوقات، وكذلك تنسيقها بأكثر من طريقة.

تنسيق جمبسوت مع جاكيت بإمكانه أن يظهرك بأكثر من لوك سواء كان رسمي أو عملي، فأن كنت ترغبين ف يالحصول على لوك كلاسيك، نسقي جاكيت بليزر مع جمبسوت باللون الأسود مثلا، وانتعلي حذاء ذو كعب عال.

هذا اللوك يصلح للاجتماعات أو لحضور حفلات عقد القران وكذلك حفلات الخطبة بستايل مختلف عن الفساتين السواريه. أما إن كنت ترغبين في التألق بستايل كاجوال، اتجهي إلى تنسيق جاكيت جينز مع جمبسوت مقلم أومزين بالزهور أو بلون موحدن وانتعلي حذاء رياضي باللون الأبيض على سبيل المثال.

أيضا الجاكيت الجلد سواء كان باللون الهافان أو باللون الأسود مع الجمبسوت في الشتاء سيمنحك لوك جذاب ومختلف، لا تتردي في تطبيقه واستعيني بالصور لتلهمك.

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