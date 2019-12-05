تناول الزبادي لمدة أسبوع.. دايت سحري يفقدك الوزن الزائد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
يعتبر الزبادي مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم وفيتامين د و البكتريا النافعة "البروبيوتك" وغيرها، وبالتالي يساعد على تقليل الانتفاخ والإمساك والإسهال، وتعزيز الجهاز المناعي، والوقاية من السرطان، وضبط ضغط الدم، كما يساعد على فقدان الوزن.
وهناك ما يعرف باسم "دايت الزبادي"، والذي يساعد على تحسين صحة الأمعاء وخسارة الوزن وغيرها، وذلك على مدار 7 أيام، مع الحرص على اختيار الزبادي كامل الدسم بدلاً من قليل أو خالي الدسم، لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتينات والعناصر الغذائية وأقل من السكريات، وفقًا لما جاء بموقع "Organic facts".
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