الأرصاد العمانية تحذر المواطنين من منخفض جوي وسيول محتملة.. احتياطات خاصة ليومي السبت والأحد وهذه التفاصيل

كشفت هيئة الأرصاد العمانية عن احتمال تأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي بدءا من مساء غد الخميس، ويستمر حتى الإثنين المقبل.

ويتوقع أن تتأثر سلطنة عُمان اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس وحتى حتى مطلع الاسبوع القادم بحالة جوية ماطرة قوية، تبلغ ذروتها يوم السبت والأحد.

وتترافق بهطول أمطار غزيرة على اجزاء واسعة من البلاد، قد تعمل على تشكل الفيضانات والسيول.

وتبدأ الحالة الماطرة الخميس على السواحل، بما في ذلك العاصمة مسقط، تمتد تدريجيًا حتى تصل المناطق الداخلية مثل عبري والرستق، كما يُتوقع أن يشمل تأثيرها على دولة الامارات العربية.

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وتحذر هيئةالأرصاد المواطنين من غزارة الأمطار في بعض المناطق المترافقة بالرعود، ما قد يعمل على تشكل الفيضانات والسيول

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ويُذكر أن يوم غد الخميس سيكون بداية تأثر السلطنة بالحالة الماطرة انطلاقا من سواحل ولاية ظفار والوسطى قبل ان تتسع رقعة تأثير الامطار اعتبارا من الجمعة و حتى بداية الاسبوع القادم.

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