قرأت الفاتحة ثم رشمت الصليب.. مايا دياب في ظهور جديد على "الإنستجرام"

شاركت الفنانة بدرية طلبة، مقطع فيديو لأبطال مسرحية "لوكاندة الأوباش"، أثناء قراءتهم الفاتحة، خلال الكواليس، وذلك عبر حسابها الشخصي علة موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأظهر المقطع الإعلامية إنجي علي، بصحبة الفنان حسن الرداد، ومايا دياب مع صناع العمل، حيث قرأت مايا الفاتحة، ومن ثم رشم الصليب، بحسب معتقدها الديني.
وحرصت بدرية على إغلاق خاصية التعليقات.
لوكاندة الأوباش
يذكر أن مسرحية "لوكاندة الأوباش" بطولة حسن الرداد، مايا دياب، وإنجي علي، وهالة فاخر، وماجد المصري، وبدرية طلبة، ومن المقرر أن تعرض من 4 إلى 7 ديسمبر ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.
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