مي فاروق تدعم أصالة بعد أنباء طلاقها من طارق العريان.. والأخيرة ترد

عقب ساعات من نبأ انفصال الفنانة أصالة نصري عن المخرج طارق العريان، دعمت المطربة مي فاروق صديقتها السورية، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "مي": "أحبها حب خالص من القلب امرأة طيبة وطبيعية وعفوية وجميلة القلب والمشاعر قوية رائعة"، متابعة في التغزل بها قائلة: "صاحبة أجمل صوت وألطف قلب.. وعلى مدى معرفتي بها لم أرى منها إلا كل الحب والاحترام والتقدير والذوق"، مضيفة: "أصالة أنا أحبك في الله من كل قلبي، ولكي مني كل الحب والتقدير يا أقوى وأطيب وأجمل قلب.. بحبك".

وردت الفنانة السورية على منشور المطربة الشابة، قائلة في التعليقات: "وأنا كتير كتير بحبّك ميّوشه الحبيبة".

Advertisements

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على مئات تسجيلات الإعجاب، والتعليقات، أبرزها: "زعلت على خبر الانفصال.. بس فعلا أصالة تستاهل كل الحب والفرحة"، و"الصديق وقت الضيق"، و"أنتم فعلا زي القمر وحلوين أوي".

تامر أمين يعلن انفصال أصالة نصري عن طارق العريان

تناول الإعلامي تامر أمين، خلال حلقة الأمس، من برنامج "آخر النهار"، المُذاع على قناة "النهار"، الأزمة التي تمر بها الفنانة أصالة، وبكاءها على المسرح، خلال حفلها الأخير، على مسرح الفنان أبو بكر سالم، في منطقة البوليفارد، ضمن إطار فاعليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الإعلامي تامر أمين، انفصال الفنانة عن زوجها المخرج طارق العريان، مضيفا أنه يتمنى إذا كانت هناك فرصة لعودة الثنائي مرة أخرى، مضيفًا: "ربنا يهدي النفوس".

وكانت الإعلامية هبة الأباصيري، بدأت بالحديث عن الفنانة، أصالة، قائلة: "أعرفها عن قُرب، إنسانة جميلة وأتمنى أن تتخطى الوعكة النفسية التي تمر بها"، ليرد الإعلامي قائلا "إنها انفصلت بالفعل عن زوجها".