الامارات | حمد العامري يتألق على مسرح القرية العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن حمد العامري يتألق على مسرح القرية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استمتع ضيوف القرية العالمية بأمسية للنجم الإماراتي، حمد العامري، احتفالاً باليوم الوطني الـ48، يوم الاثنين الماضي، على المسرح الرئيس في القرية.

وقدّم العامري، وسط حشد من الضيوف، مجموعة من أعماله الشهيرة التي تعكس روح الحب والولاء للوطن. ويعد حفل حمد العامري من أبرز الفعاليات الغنائية التي استضافتها القرية العالمية للاحتفال باليوم الوطني، إضافة إلى باقة من العروض والفعاليات الثقافية التي استمتع بها الضيوف طوال فترة الاحتفالات.