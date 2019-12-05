الامارات | «شمس» تتوج الفائزين بـ «التجربة الفنية الإماراتية» الأحد

شكرا لقرائتكم خبر عن «شمس» تتوج الفائزين بـ «التجربة الفنية الإماراتية» الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتوج مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، يوم الأحد المقبل، الفائزين في مشروعها الأول من نوعه «التجربة الفنية الإماراتية»، خلال حفل خاص، تستضيفه قاعة المدينة الجامعية بالشارقة.

وشهد المشروع تنافساً لافتاً بين أكثر من 32 فريقاً صورت 29 فيلماً تجريبياً طويلاً على امتداد ثمانية أشهر، تخللها عدد من الورش التدريبية والتوجيه الفردي الاحترافي.

وأعرب رئيس المدينة، الدكتور خالد عمر المدفع، عن فخره بالمستوى الاحترافي الذي وصلت إليه المواهب الفنية الشبابية، مشيراً إلى أن «شمس» تحرص على تشجيع المشهد الفني الإماراتي بمختلف الأشكال، إذ تدعم البنية التحتية من خلال الأعمال المميزة وبلورة الأفكار الفريدة وصقل المواهب، بما ينسجم ورؤى الشارقة بأن تكون مدينة حاضنة للمواهب.

وأضاف المدفع «المشهد الفني الإماراتي شهد انتعاشاً في فترات سابقة، إلا أنه شهد تباطؤاً في ما بعد، ما شكّل حالة من الاشتياق لدى الجمهور لرؤية أعمال إماراتية ذات جودة عالية مرة أخرى، ما دفع (شمس) إلى بذل جهود حثيثة في تحريك العجلة الفنية نحو الأمام، وتخصيص حيز كبير من الإمكانات المادية والمعنوية لها».

ودعا الجمهور والموهوبين والمختصين والسينمائيين لحضور هذه الفعالية، والتفاعل مع المواهب التي حجزت لنفسها مكاناً مميزاً في المشهد الفني، من خلال أفكارها المبتكرة التي أسهمت في صنع أعمال فنية بجودة عالمية.

Advertisements

من جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي للتجربة الفنية الإماراتية، خلود أبوحمص، أن «المشروع رفد معارف المواهب الشبابية بالعلوم والنظريات التطبيقية، من خلال عقد ورش عمل متخصصة على أيدي خبراء بالمجال، في حين أن القائمين عليه طوّعوا جميع عوامل النجاح في خدمته، خلال الفترة الماضية».

من ناحيتها، أشادت المخرجة الإماراتية، نهلة الفهد، بتفاعل المشتركين في المشروع، مؤكدة وجود مواهب استثنائية برزت خلال الدورات التدريبية وورش العمل، لاسيما المشاركة النسائية منها، إذ تعاملت المواهب كافة مع النص المكتوب باحترافية ومهنية عالية.

ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز الفردية والجماعية للمشروع نحو 200 ألف درهم، توزعت على ثلاث فئات: الذهبية والفضية والبرونزية، وتصل قيمة الجائزة الذهبية إلى 70 ألف درهم، والفضية 40 ألفاً، أما الجائزة البرونزية فـ20 ألفاً.

وتتوزع الجوائز الفردية على فئات عدة: أفضل مخرج، وأفضل كاتب سيناريو، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل قائد فريق منتج، وأفضل مدير تصوير، وأفضل مونتير، بجانب أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل إعلان ترويجي للفيلم، بالإضافة إلى أفضل تصميم ملصق للفيلم، وأفضل الأفكار الإبداعية.

ويستضيف الحفل أعضاء لجنة التحكيم في المشروع، وهم المخرجة نهلة الفهد، والفنان الدكتور حبيب غلوم، والكاتب محمد حسن أحمد، والدكتورة خلود أبوحمص، والدكتور مصطفى العيدروس، ويوسف أبوبكر، وفجر قاسم علي.