الامارات | أبوظبي.. واحة المعـــــــرفة وقلبها النابض

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي.. واحة المعـــــــرفة وقلبها النابض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مادة إعلانية

تعمل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على رفع الوعي المعرفي في المجتمع باعتباره محركاً للتنمية ودافعاً للتطور، وذلك عبر منظومة واسعة من البرامج المدروسة، بما يساهم في تنويع الخيارات المعرفية للجمهور وتعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز إقليمي لصناعة الكتاب وإنتاج المعرفة والتبادل الثقافي، مع تشجيع المؤلفين الشباب على مشاركة إبداعاتهم مع العالم.

يُعنى قطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي بتحقيق هذه الرؤية الطموحة، والتي تم تطويرها منذ تأسيس الدار في المجمّع الثقافي عام 1981 حيث تجاوزت مهمتها توثيق الوثائق الرسمية والتاريخية، لتكون اليوم أحد أضخم كنوز المعرفة في الدولة عبر شبكة متطورة من المكتبات المنتشرة في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، مع تفعيل مجموعة واسعة من المشاريع التي تشجع على الإنتاج الأدبي والفكري، والجوائز المرموقة التي تقدر الإبداع الرفيع، والمنصات التي تدعم تطور عمليات النشر، والمؤتمرات المتخصصة التي تناقش مختلف القضايا المتعلقة بالمشهد الثقافي، مما ساهم في تحول إمارة أبوظبي إلى مركز عالمي نابض بالنشاط الفكري والتبادل الثقافي على مدار العام.

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