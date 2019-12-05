الامارات | ملك السويد وقرينته: الأطعمة النباتية شهية جداً

شكرا لقرائتكم خبر عن ملك السويد وقرينته: الأطعمة النباتية شهية جداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادة ما يتناول ملك السويد وقرينته، طعاماً نباتياً عندما يأكلان مع أفراد الأسرة، وذلك بحسب ما قالاه في حوار معهما أمس.

وأكد الملك كارل جوستاف السادس عشر، أن الأطعمة النباتية «ذات مذاق شهي جداً. نتناولها كثيراً في المنزل. إننا لدينا بعض أفراد الأسرة الأصغر سناً الذين إما يتبعون النظام الغذائي النباتي، أو لا يأكلون الكثير من اللحوم الحمراء».

بينما قالت الملكة سيلفيا، إن الأطعمة النباتية ذات مذاق «رائع». ووردت تصريحات الملك والملكة في صحيفة «أفتونبلادت» السويدية اليومية، التي أجرت المقابلة معهما، في إطار زيارتهما الرسمية الحالية إلى الهند. وأضاف الملك أن الأميرة صوفيا، زوجة ابنه كارل فيليب، نباتية.