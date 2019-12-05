الامارات | معزوفات بأنامل صينية في جامعة زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن معزوفات بأنامل صينية في جامعة زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت جامعة زايد في فرعيها بأبوظبي ودبي فرقة موسيقية زائرة من طالبات جامعة «نينغبو» الصينية، والتي أحيت حفلين قدمت خلالهما أطيافاً مستلهمة من الفلكلور الصيني.

ووسط حضور كبير من أسرة جامعة زايد، أدت الطالبات الصينيات معزوفاتهن على الآلات الموسيقية الأكثر شعبية في بلادهن، مثل «بيبا» التي تعادل آلة العود في الموسيقى العربية، و«إيرهو» التي تشبه إلى حد كبير «الربابة».

وعبّر محتوى المعزوفات عن قصص أسطورية لها تأثير عميق في حياة الشعب الصيني، إذ تستجلي مشاعره وعواطفه التي يعيشها في حياته اليومية.

وأدت الفرقة الموسيقية معزوفة «مهرجان رش المياه»، و«أغنية الرعاة الرحل في الصين» التي تصور الحياة الهادئة والسعيدة للبدو الرحل بالصين، وهم يركبون الخيل في أرض المراعي الشاسعة.