الامارات | أمسيات «محمد بن راشد للمعرفة» تحتفي باليوم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن أمسيات «محمد بن راشد للمعرفة» تحتفي باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم «بيت الشعر» في دبي، التابع لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع دبي للسياحة، أمسيتين على مسرح «لا مير» بشاطئ جميرا، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ48، بحضور جمهور غفير من المواطنين والمقيمين.
وأحيا الأمسية الأولى يوم الجمعة الماضي، ثلاثة من فرسان الشعر الإماراتي هم: سعيد سالم الكعبي، ومحمد المحرمي، وأحمد محمد الفهد، وقدمت الأمسية الإعلامية سامية مراد.
وشهد الثاني من ديسمبر الأمسية الثانية، التي أحياها الشعراء: عبدالله حمدان الدرعي، وعبدالله سعد الهاجري، وعلي سالم الهاملي، وقدمتها الإعلامية دارين عبدالله.
وحضر الأمسية الآلاف من الجماهير الذين تفاعلوا مع القصائد والشلات الوطنية والحماسية والوجدانية، التي قدمها المشاركون خلال الأمسية.
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