طريقة عمل مهلبية الكينوا الدايت

شارت خبيرة التغذية سالي فؤاد، متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بطريقة عمل مهلبية الكينوا، لأصحاب الدايت، الذين يرغبون في تناول الحلوى دون التأثير على نسبة السعرات الحرارية. مكونات مهلبية الكينوا الدايت نصف كوب كينوا مسلوق كوب لبن خالي الدسم معلقة صغيرة نشا سكر دايت رشة قرفة Advertisements فانيليا طريقة تحضير مهلبية الكينوا الدايت أذيبي النشا في الحليب بهدوء على نار هادئة، ضعي النشا المُذابة مع القرفة والفانيليا. حركي المكونات حتى يصبح القوام كثيف، وأضيفي معه الكينوا. انتظري حتى تنضج، وقدميها ساخنة، أو عقب التبريد.

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