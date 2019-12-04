بعد اختناق 90 طالبة.. أضرار استنشاق المبيد الحشري وطرق الوقاية

حالة من الذعر، صاحبت إعلان اختناق 90 طالبة بالمدرسة الثانوية الفنية بنات بشربين بمحافظة الدقهلية، اليوم، بسبب استنشاق مبيد حشري بالفصول، والذي استخدمه عمال المدرسة في التخلص من رائحة "قطة ميتة " داخل مخزن بالمدرسة.

أوضح الدكتور مروان سالم، أخصائي الصيدلة الإكلينيكية، أضرار استنشاق مبيد حشري، وطرق الوقاية من ذلك، خلال حديثه لـ"هن":-

أضرار استنشاق مبيد حشري

- اختناق في الأوعية الدموية في الرئتين.

- التأثير سلبا على وظائف الرئة، وصعوبة التنفس وتبادل الشهيق والزفير.

- يمكن أن تؤدي إلى الوفاة حال وصول المادة الحشرية إلى الدم.

Advertisements

طرق الوقاية من استنشاق مبيد حشري

- تجنب الازدحام أو تواجد الأشخاص دخل الغرفة التي يجرها رشها بالمبيد الحشري.

- فتح منافذ وأبواب الغرفة التي يجرى بها عملية الرش.

- إبلاغ الإسعاف فورا، حال الاشتباه بتعرض طالبة للاختناق.

يشار إلى أن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، قال إنه جرى الانتهاء من تطهير المدرسة الثانوية الفنية للبنات بشربين، وستفتح وتنتظم الدراسة بها صباح غدا الخميس، بعد الاطمئنان على تطهير المكان بالكامل.

وأضاف مكي، في تصريحات صحفية، أن جميع الحالات وعددهم 90 حالة خرجن من المستشفى بعد تحسن صحتهن، وإجراء جلسات استنشاق أكسجين بعد إصابتهن بالاختناق، وإعطائهن محاليل وأدوية خلال المتابعة العامة، والحالات كلها مستقرة.