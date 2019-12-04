بعد تعب شهرين ونصف.. هنا الزاهد تجري عملية جراحية

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن إجرائها عملية استئصال المرارة بعد مرور أكثر من شهرين على تعبها، وذلك عبر حسابها على "فيس بوك".

ونشرت "الزاهد" صورتها برفقة طبيبها، معلقة عليها: "بعد تعب شهرين ونص ومحرومة من الأكل اللي بحبه عشان المرارة عايزة أشكر أحسن دكتور محمد حقي على تعبه معايا، وأني كل شوية أكلمه حتى بليل و دايمًا مرحب جدا أنه يجاوِب على كل أسئلتي.. أخيرًا الحمد لله شِلت المرارة".

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وكانت الفنانة هنا الزاهد، مرت بوعكة صحية أثناء قضائها شهر العسل، برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، أدخلتها المستشفى طيلة أيام، وكشف عنها "فهمي" حينما نشر صورة زوجته وهي مستلقية داخل غرفة المستشفى.