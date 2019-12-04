بعد نفي علاقتها بأزمة أصالة والعريان.. 6 معلومات عن نسرين طافش

اتهامات عدة وُجهت للفنانة نسرين طافش خلال الفترة الماضية، وسط مزاعم أنها ارتبطت بالمخرج طارق العريان، في ظل شائعات عن انفصاله عن الفنانة السورية أصالة، وهو الأمر الذي لم يرد عليه أي من الطرفين بالنفي أو التأكيد، فيما نفت نسرين طافش من جانبها شائعات ارتباطها بـ"العريان".

حقيقة ارتباط نسرين طافش بطارق العريان

"الوطن" تواصلت مع مجموعة من المقربين للفنانة السورية، الذين أكدوا أن "العريان" ارتبط بفنانة شابة، شاركت في الجزء الثاني من فيلم "أولاد رزق 2"، حيث ظهرت فيه كضيفة شرف، ما تسبب في توتر العلاقات بين الزوجين، وانفصالهما منذ شهر ونصف، مشيرين إلى أن نسرين طافش "بريئة" من تلك الاتهامات، والتي سبق أن نفت تلك الشائعات في العديد من التصريحات الصحفية.

وأوضح المقربون من أصالة، أن عدم الإفصاح عن الانفصال، كان بناءً على رغبتها، وذلك بعد قصة حب كانت تربطها بزوجها طارق العريان، وكانت دائمة التحدث عنها في اللقاءات الإعلامية، وحتى لا تتحول مصدرًا للسخرية، وذلك بحسب المقربين من عائلة المطربة السورية.

وعقب الزج باسمها في الخلافات بين أصالة وطارق العريان، رصد "هن" أبرز المعلومات عن الفنانة نسرين طافش:

- ولدت في مدينة حلب السورية، ولها أصول فلسطينية.

- تبلغ من العمر 37 عاما.

- والدها الشاعر المعروف يوسف طافش.

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- مغنية وممثلة، وقدمت 3 أغاني، إضافة إلى مشاركتها في العديد من الأفلام والمسلسلات على مستوى الوطن العربي، أبرزهم: "فنجان الدم"، و"جلسات نسائية"، و"الإخوة".

- خضعت للعديد من عمليات التجميل، التي أدت إلى تغيير ملامحها بشكل ملحوظ، ما تسبب في تعرضها للعديد من الانتقادات.

- في 2017، ترشحت لجائزة "أجمل 100 وجه" في العالم، منافسةً العديد من الفنانات العالميات أبرزهن سكارليت جوهانسون، والممثلة الإنجليزية بطلة "صراع العروش" ناتالي دورمر، والممثلة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بـ"لميس"، والممثلة الهندية كاترينا كيف.