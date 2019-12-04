البرتقال واليوسفي ليسوا من بينها.. 5 فواكه شتوية غنية بفيتامين سي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
من المعروف أن تناول فيتامين سي في فصل الشتاء يساهم في تقوية المناعة لمحاربة نزلات البرد والإنفلونزا، ويعتبر البرتقال واليوسفي من أشهر الفواكه الغنية بهذا العنصر الغذائي المهم، في حين تتوافر بعض الأنواع الأخرى التي تحتوي عليه.
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