إطلالات النجمات: ريهانا بفستان قصير.. نوال الزغبي تتألق بالذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

إطلالات النجمات عادة ما تخطف الأنظار بأجمل الفساتين التي تتميز ببريق وسحر تصاميمها. ولم يمر يوم إلا وطالعتنا بعض النجمات بأجمل الإطلالات الأنيقة والمميزة التي تجمع بين البساطة والرقي، سواء على خشبة المسرح أو السجادة الحمراء للمهرجانات أو اللقاءات التليفزيونية أو جلسات التصوير أو غيرها.

بعضهن تنشر صورهن عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخريات يكتفين بالظهور خلال المناسبة، إلا أن العامل المشترك هو تفاعل الجمهور مع الإطلالات، وبين هذا وذلك، يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجمات، أمس:

دينا بطمة بإطلالة كلاسيكية بالأسود:

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مجموعة صور جديدة لها، إذ ارتدت توب " هاي نك" باللون الأسود، بأكمام طويلة، ونسقت معه تنورة بليسيه طويلة بنفس لون التوب، وحذام باللون الماروني لإبراز منطقة الخصر.

واعتمدت حذاء بنفس لون الحزام مع حقيبة كاجوال كبيرة الحجم، واختارت تصفيفه الشعر المنسدل ونظارة شمس عريضة.

نوال الزغبي تتألق بالذهبي:

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، إذ ارتدت فستانًا طويلًا باللون المائل للبيج، بأكمام طويلة، ومزينًا بالحبيبات البراقة والكشاكش، وجاء التصميم من الأسفل بتورة واسعة بكشاكش واسعة.

واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل على الجانبين، مع مكياجًا ناعمًا بدرجات الألوان الترابية والذهبية.

بوسي بإطلالة بوهمية:

ارتدت بوسي إطلالة بوهمية تشبه البيجامة، إذ ارتدت بنطلون واسعًا مع بليزر بنفس لون وخامة البنطلون، ونسقت مع الإطلالة حقيبة صغيرة الحجم وحذاء مفتوح بنفس لون الحقيبة.

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واختارت تصفيفه الشعر المنسدل مع مكياجًا قويًا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكى مع أحمر الشفاه المارونى.

إطلالات النجمات في British Fashion Awards:

أُقيم مساء أمس في لندن حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية British Fashion Awards لعام 2019، والذي يعتبر من أهم الجوائز الخاصة بالموضة في العالم، وقد حضره عدد كبير من نجوم العالم من مجالات فنية مختلفة. نستعرض لكم أبرز الإطلالات.

النجمة العالمية ريهانا:

تألقت ريهانا بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا باللون اللبني، من الساتان الناعم، ونسقت معه معطفاً شفافاً مع الكتفين المنسدلين، واعتمدت معه القفازات الشفافة، من توقيع علامتها التجارية الجديدة فينتي، التي فازت بجائزة أفضل علامة أزياء صاعدة.

واختارت وحذاء كلاسيكي مزينًا برباط كاحل، واعتمدت تصفيفه الشعر الإغريقي، مع مكياجًا ناعمًا بدرجات الترابية.

عارضة الأزياء سارة سامبايو

تألقت عارضة الأزياء سارة سامبايو، بإطلالة أنثوية وناعمة، إذ ارتدت فستاناً باللون الذهبي، مطرز بالكامل بالحبيبات البراقة، ومزينًا بالشيفون والدانتيل بتوقيع علامة أرماني.

عارضة العالمية ناعومي كامبل

تألقت العارضة العالمية ناعومي كامبل، بإطلالة أنيقة، إذ اختارت فستاناً باللون الأسود الشفاف مزين بتطريزات بزخارف نباتية و مرصعًا بالكريستال والحبيبات البراقة، من علامة ألكسندر ماكوين