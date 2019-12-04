نصائح للتخلص من السمنة والوصول لوزن مثالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يسعى الكثيرون إلى اتباع نظام غذائي صحي من أجل الوصول للوزن المثالي والتخلص من السمنة المفرطة، ما يجعل البعض يلجأ لإتباع أنظمة غذائية قاسية.

نستعرض لكم بعض النصائح التي يمكنكم اتباعها لضبط نظامكم الغذائي بحسب ما أوضحت اختصاصية التغذية سوزي باريل إلى جريدة "ذا صن البريطانية".

قالت سوزي: "يمكن للبعض تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات خلال فترة زمنية قصيرة، تتراوح بين 3 إلى 5 أيام لهؤلاء الذين لا يبذلون مجهود شاق في اليوم.

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بعد ذلك نأكل العناصر الغذائية الأخرى من البروتين والزنك والكالسيوم في الوجبات اليومية، فاتباع هذا النظام بتلك الطريقة يخلص الجسم.

يساعدك هذا النظام في القضاء على السوائل الزائدة في الجسم ومساعدتك على فقدان كيلو أو اثنين أسبوعيًا، ويفضل تقسيم الطعام اليومي إلى 4 أو 5 وجبات صغيرة على مدار اليوم.

وأضافت سوزي، "يمكنكم أيضًا ضبط النظام الغذائي من خلال شرب عدد أكبر من أكواب المياه مضاف إليها أعشاب الشاي، بدلًا من الكافيين والسكر، وذلك لمزيد من الترطيب والتقليل من استهلاك السعرات الحرارية.

وأكدت سوزى على ضرورة تناول الطعام في ساعات محددة في اليوم وتنظيم وقت تناول الطعام، مع عدم الأكل في أوقات متأخرة من الليل أي تكون أخر وجبة في الساعة 6 أو 7 مساءًا.