ستايل ناردين فرج استوحي منه أكثر الإطلالات عصرية وأناقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 10:42 مساءً - ستايل ناردين فرج يتميز بكونه عصريًّا وشبابيًّا وشبيهًا إلى حد بعيد بالنمط الأوروبي، أو بأسلوب نجمات هوليوود في الموضة، البعيد عن التكلف أو البهرجة، ولهذا فقد دخلت قائمة مقدمات البرامج والنجمات الأكثر أناقة في الوطن العربي، وخلال الموسم الماضي والموسم الحالي من ذا فويس The Voice والمناسبات التي تخللتهما، شاهدناها في عدد كبير من الاطلالات المميزة. ومن ستايل ناردين فرج استوحي اطلالات مميزة تتألقي بها في مناسباتكِ أنتِ أيضًا، وإليكِ بعض الأفكار.

إطلالات عصرية من النجمات العربيات في التنورة القصيرة



اطلالة شبابية في تيور من التويد اعتمدته ناردين فرج

ناردين فرج في اطلالة شبابية في التيور





لطالما شعرنا أنّ التايورات النسائية مخصصة للسيدات الكبيرات في السن، لكن هذا الموسم شاهدناها على تصميمات شبابية مميزة، مثل اطلالة ناردين فرج التي اختارت فيها تايور من التويد باللونين الرمادي والأسود، مؤلفًا من جاكيت بليزر وتنورة ميدي، نسقت معهما تيشرت باللون الأبيض، وأكملت اللوك بحذاء ذي طابع عسكري مع أربطة من دون كعب.





تنسيق مسائي أنثوي اعتمدته ناردين فرج

لوك مميز في التنورة الماكسي اعتمدته ناردين فرج





اطلالة مسائية مفعمة بالأنوثة مع لمسات من العصرية نسقتها ناردين فرج على السجادة الحمراء، وقد اختارت فيها تنورة ماكسي مطرزة بالورود من فالنتينو Valentino، خصرها مزين بحزام عريض من الجلد الأسود، وقد نسقت معها تيشرت بيضاء وشنطة يد باللون الفضي الميتالك، وحذاءً أسود بكعب عالٍ.





اطلالة راقية بالأسود نسقتها ناردين فرج

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ناردين فرج أنيقة باللون الأسود



الأسود من أجمل الألوان وأكثرها فخامة، لا سيما وإن تم تنسيقه بأسلوب أنثوي ومواكب للموضة على طريقة ناردين فرج، التي اختارته على جاكيت بليزر أنيق من بالمان Balmain مع تنورة ماكسي بليسيه من الشيفون، وحذاء بكعب عالٍ وبعض المجوهرات الذهبية الناعمة.





ناردين فرج متألقة في فستان من جورج حبيقة

فستان ناعم من جورج حبيقة اختارته ناردين فرج







اطلالات ناردين فرج على السجادة الحمراء، دائمًا ما تكون راقية وشبابية، مثل هذه الاطلالة التي اختارت فيها فستان سهرة ناعمًا باللون الأزرق الفاتح من جورج حبيقة Georges Hobeika مطرزًا بحبات صغيرة من الكريستال، وقد نسقت معه شنطة يد مبتكرة باللون الذهبي الميتالك، وصندلًا بكعب عالٍ.



من ستايل ناردين فرج الناعم والذي يجمع بين الأناقة والعصرية، استوحي أجمل الاطلالات لتتألقي في مختلف المناسبات الرسمية منها والكاجوال على حدّ سواء.

النجمات العربيات في التنانير الماكسي والميدي أناقة وعصرية