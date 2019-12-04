هل كيتي هولمز أكثر نجمات هوليوود أناقةً هذا العام؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 10:42 مساءً - من بين نجمات هوليوود اللواتي تألقن هذا العام، كانت كيتي هولمز Katie Holmes التي عادت مجددًا للأضواء، وشاهدناها في أجمل الاطلالات التي نافست بها أيقونات الموضة، ودخلت من خلالها قائمة الأكثر أناقة، ولا سيما في التنسيقات اليومية ذات الطابع الكاجوال، وقد جمعنا بالصور أبرز هذه الاطلالات المميزة والتي جمعت فيها كيتي بين الأسلوب الأنثوي الناعم مع لمسات عصرية شبابية، وإليكِ التفاصيل.

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اطلالة عصرية في الجينز والقميص الأبيض اعتمدتها كيتي هولمز

اطلالة عصرية اعتمدتها كيتي هولمز في الجينز والقميص الأبيض





عندما نسمع بتنسيق في الجينز والقميص الأبيض، أول ما يتبادر لأذهاننا اطلالة كلاسيكية ومملّة، لكن هنا كيتي هولمز Katie Holmes اعتمدت هذا المزيج على اطلالة غاية في العصرية، حيث اختارت الجينز بتصميم شبابي ممزق عند الركبتين، ونسقت معه قميصًا أبيض مواكبًا للموضة، مع أكتاف بارزة، ومن تحته اختارت توب بياقة عالية باللون الأبيض أيضًا، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ، وشنطة يد كبيرة من الجلد باللون الأسود.





كيتي هولمز في تنسيق في الجينز والبليزر الأحمر

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لوك مميز في البليزر والجينز نسقته كيتي هولمز



لوك مميز جمع بين الأنوثة والعصرية نسقته كيتي هولمز Katie Holmes، حيث اختارت بنطلون جينز مقلمًا باللون الأزرق، مع تيشرت قطنية باللون الأبيض، ومن فوقهما بليزر أحمر من التويد بقصة أنيقة، واختارت مع اللوك حذاءً بكعب عالٍ أبيض، وحقيبة كتف أنيقة.





لوك مسائي أنيق اختارته كيتي هولمز

تنسيق مميز في التنورة الماكسي اعتمدته كيتي هولمز





على السجادة الحمراء شاهدنا كيتي هولمز Katie Holmes في لوك مسائي مميز، حيث إنها اختارت تنورة ماكسي من الدانتيل الأسود، مع قميص أبيض من الأورغانزا مزين بربطة عند الياقة، واختارت مع اللوك حذاءً بكعب عالٍ أنيق ومزين بالكريستال، وحقيبة كلاتش سوداء صغيرة.





لوك شبابي في الشورت نسقته كيتي هولمز

الشورت والسويتر بأسلوب كيتي هولمز





اختارت كيتي هولمز Katie Holmes اطلالة شبابية نسقت فيها شورت قصيرًا باللون الأسود، مع سويتر فضفاضة باللون الرمادي، وأكملت اللوك بحذاء كاحل باللون الأسود مزين بمسامير معدنية، وحقيبة كتف ونظارات شمسية.



اطلالات لافتة تألقت بها كيتي هولمز Katie Holmes هذا العام ولا سيما في المشاوير اليومية، دخلت من خلالها قائمة النجمات العالميات الأكثر أناقة.

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