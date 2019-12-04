آخر صيحات موضة معاطف شتوية

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 10:42 مساءً - خلال موسم الشتاء، تبرز دائماً مجموعة من المعاطف الشتوية التي تتميّز بالتنوع والاختلاف سواء كان في الخامات أو الألوان.
شاهدي مجموعة متنوعة من معاطف الشتوية من صيحات الشارع واستوحي منها أفكار غير تقليدية لإطلالتك في الشتاء.
معطف طويل باللون الأصفر مزين بالريش سيكون مميزا ورائعا إن نسقتيه مع إطلالة كاملة باللون الأبيض.
هل فكرت في تنسيق معطف باللون الأبيض مع إطلالة بيضاء؟ لا تتردي في هذا اللوك فهو من أحدث صيحات الموضة وخاصة إن كنت من محبي تجربة اللوك الموحد.
معطف طويل باللون الأزرق من خامة مضادة للماء، هذا سيكون مميز وخاصة في الأيام الممطرة.
من أبرز صيحات الموضة لشتاء 2020 المعطف الطويل الجلد بالوانه وخاصة اللون الأسود، كذلك المعطف الكاروه سواء كان القصير أو الطويل، فإن كنت في حاجة إلى التجديد من خزانتك لا تتردي في اختيار معاطف شتوية بصيحات عصرية.
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