أجدد صيحات مكياج 2020... مثالية لسهرة نهاية العام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 10:42 مساءً - يحمل هذا الشتاء صيحات مكياج واتجاهات جمالية مميزة جداً بألوان مكياج حيوية مضيئة تضفي على إطلالة المرأة إشراقة وتوهجاً. ومع اقتراب سهرة نهاية العام، تحضري لاعتماد موضة مكياج جديدة وخارجة عن المألوف ليكون مظهرك في هذه المناسبة جذاباً ولافتاً.

وفي هذا المقال، سنعرفك الى أجدد صيحات مكياج 2020 لتستوحي منها مكياج سهرة نهاية العام.



الماسكرا الملونة الزاهية

حان الوقت لإعطاء الماسكرا السوداء استراحة، والخروج عن كل ما هو تقليدي في ما يتعلق بمكياج سهرة نهاية العام. إذ إن الماسكرا الملونة ذات الألوان الزاهية ستكون الموضة الأكثر رواجاً في عام 2020، وبالتالي ستكون الخيار المثالي الذي يمنحك إطلالة حيوية جذابة في حفلة رأس السنة. بإمكانك استخدام الماسكرا بالألوان الزهري أو الأخضر أو الأزرق...

موضة الماسكرا الملونة



ظلال العيون النيون

إذا كنت من متابعات الموضة، لا شك أنك أصبحت تعلمين بأن موضة المكياج النيون ستكون من أبرز صيحات مكياج 2020، لذلك هي تعد من أفضل الخيارات لنهاية العام، حيث ستمنحك إطلالة مفعمة بالأنوثة والحيوية. لكن بدلاً من استخدام ظلال العيون النيون على جفنك بالكامل، طبقيه فقط على مدمع العين، وارسمي خط أيلاينر أسود مسحوباً الى خارج العين، على أن يبدأ رفيعاً وينتهي عريضاً.

موضة ظلال العيون النيون



أحمر الشفاه الزهري الساطع

تجتاح موضة أحمر الشفاه الساطع والقوي اتجاهات موضة مكياج 2020، لذلك بإمكانك اعتماده بدلاً من الروج الأحمر والأرواج ذات الألوان الداكنة التي اعتدت استخدامها في الشتاء وتحديداً في سهرة نهاية العام، فهو يبرز شفتيك بطريقة جذابة ومفعمة بالأنوثة. ننصحك باعتماد الروج الزهري القوي المات ذات التركيبة الغنية والكثيفة.

موضة الروج الزهري القوي



مكياج العيون المائي

يُعتبر مكياج العيون المائي أحد أجمل اتجاهات المكياج لعام 2020 وأكثرها حيويةً، وما يميزه هو عدم التمسك أو التقيد بلون واحد من ظلال العيون، بل يمكنك اعتماد لونين وثلاثة ألوان من ظلال العيون الملونة، الأول عند زاوية العين الداخلية، والثاني وسط الجفن، والثالث عند زاوية العين الداخلية، أو الاكتفاء بلون مائي فاتح تطبقينه على كامل الجفن، فاختاري ما يناسبك لسهرة نهاية العام.

موضة مكياج العيون المائي



ظلال العيون غير المتطابقة

إذا كنت تتمتعين بالجرأة الكافية، فلا تترددي في اعتماد موضة ظلال العيون غير المتطابقة، وهي موضة عصرية جداً وتمنحك مظهراً مميزاً جداً يميزك عن الأخريات. جربي ظلّين مختلفين على كل عين، كالأزرق والبرتقالي مثلاً، أو الأزرق والأرجواني. ويمكنك أيضاً اعتماد لونين متشابهين، الأول فاتح والثاني أغمق بدرجة أو أكثر. ولإضفاء لمسة مميزة على مكياج العين، ارسمي خط أيلاينر أسود رفيعاً على طول الجفن العلوي.

Advertisements

موضة مكياج ظلال العيون غير المتطابقة

تابعي أيضاً

صور: تغيّرات إطلالات سيلينا جوميز الجمالية

أخطاء مكياج العيون المبطنة وطرق تصحيحها

مكياج سهرات فخم وعصري للمرأة العربية