ألوان مناكير ستحبينها لحفلات نهاية العام

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 10:42 مساءً - هذا العام أوشك على الانتهاء، والاحتفالات قادمة لحفلات رأس السنة المختلفة لاستقبال السنة الجديدة، وبالطبع التحضير للاطلالات المختلفة أمر تفكر فيه كثير من الصبايا من الآن، ولاطلالة متكاملة إليكِ ألوان مناكير سوف تناسبكِ وسط أجواء الاحتفالات الخاصة باستقبال العام الجديد.
الأحمر الداكن
من اللمسات المميزة لاطلالة حفلات نهاية السنة هو اللون الأحمر الداكن، إذ عادة ما ترتدي الصبايا فساتين أنيقة باللون الأحمر أو الأسود، ويمكن معها اعتماد درجات الأحمر والأحمر الداكن الشتوية الدافئة، كهذا اللون من LECHAT.
اللون الليلكي القمري اللامع
بأجواء السهرات من الممكن أن تحاكي الطبيعة وضوء القمر والسماء بهذا المناكير من CHINA GLAZE - Nail Lacquer in Moon-Light The Night ، بلمسة الغليتر اللامعة التي تناسب الفساتين البراقة، وكذلك البسيطة بالألوان الشتوية.
الذهبي الغليتر
لأجواء البهجة إليكِ هذا المناكير من SMITH & CULT- Nail Lacquer in Moon-Light The Night، غاية في الفخامة، ومناسب لكل الأعمار ولكل ألوان البشرة، فاللون الذهبي اللامع لا يقيّده أيّ شيء، كما يمكنكِ اعتماده مع ألوان مناكير أخرى مثل الأحمر العنبي، أو الأخضر.
الأخضر العشبي لأجواء الكريسماس
استوحي من أشجار الكريسماس اللون الاخضر العشبي، كهذه الدرجة من Pixie Dust Nail Polish in Elphie - Zoya ، بلمسة لامعة أيضًا لتضيف بهجة وحيوية لمظهر أظافرِك.
الأبيض الثلجي
إذا كنتِ في حيرة باختيار لون المناكير المناسب لأظافركِ، فالأبيض الثلجي هو خياركِ المحايد الذي يناسب الكثير من الألوان والاطلالات الخاصة بكِ، اخترناه لكِ من JINSOON- Nail Polish in Absolute Glitz.
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