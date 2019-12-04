كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 10:42 مساءً - خلال الشتاء، غالباً ما تتعرض البشرة عموماً واليدان خصوصاً، للجفاف، فتصبح متقشرة ومتشققة وتفقد حيويتها ورونقها. فاستخدام المياه الساخنة والهواء الجاف والبرد الشديد والتعرض للمنظفات بكثرة، كلها عوامل تتلف بشرة اليدين وتصيبها بالجفاف الشديد، بالتالي إن لم توليها العناية اللازمة وتمنحيها الترطيب اللازم، فلا مفر من إصابتها بمشكلة الجفاف والتشققات.

خلطات لحماية القديمن في الشتاء



انطلاقاً من ذلك، سنعرفك في ما يلي، الى أفضل الكريمات لمكافحة جفاف اليدين في الشتاء.



Clinique Deep Comfort Hand and Cuticle Cream

Clinique Deep Comfort Hand and Cuticle Cream



يؤمن لك هذا المستحضر ترطيباً يدوم لمدة 12 ساعةً متواصلة، فهو يعمل على تعزيز حاجز الرطوبة في بشرتك، لتبقى يداك ناعمتين وذات ملمس حريري رغم العوامل القاسية التي تتعرضان لها خلال الشتاء.



Dior Crème Abricot

Dior Crème Abricot



يعد هذا المستحضر من علامة ديور Dior، علاجاً فعالاً جداً للبشرة الجافة وتلك المعرضة للجفاف في الشتاء، فهو يتغلغل داخل البشرة ليمنحها الترطيب اللازم، ويحافظ على يديك ناعمتين كالحرير. كما أنه يعمل على مكافحة التقشر والتشققات، وذلك بفضل تركيبته المغذية والمرطبة للبشرة.

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Caudalie Hand and Nail Cream

Caudalie Hand and Nail Cream



يعمل هذا الكريم على ترطيب اليدين والأظافر بفعالية شديدة تدوم طويلاً، نظراً الى تركيبته الغنية ببوليفينول العنب المضاد للأكسدة وزبدة الشيا العضوية المعروفة بخصائصها المرطبة والمنعّمة للبشرة. يكفي فقط أن تدلكي يديك وأظافرك جيداً بهذا الكريم مرة في المساء، وستلمسين النتائج من الاستخدام الأول.



Yes to Coconut Protecting Hand & Cuticle Cream

Yes to Coconut Protecting Hand & Cuticle Cream



إنه كريم فعال جداً لترطيب اليدين ومكافحة جفافهما خلال الشتاء، إذ يشتمل على زيت جوز الهند ومستخلص الموز ومستخلص الجوافة، التي تساهم في تنعيم اليدين حتى في ظل درجات حرارة متدنية جداً. وبإمكانك استخدامه لليدين والجسم معاً، وهو كفيل بمنحك بشرة ناعمة كالحرير.



Julep Your Cuticles Look Thirsty



Julep Your Cuticles Look Thirsty



هذا الكريم هو مزيج من العسل وزبدة الشيا، وهما مكونان طبيعيان مرطبان ومنعمان للبشرة. كما يشتمل على حمض الساليسيليك الي يعد مقشراً فعالاً للبشرة، حيث يجدد البشرة ويزيل الجلد الميت والتقشرات التي تنتج عن إصابة بشرة اليدين بالجفاف. بالتالي، سيشكل خياراً مثالياً لمكافحة جفاف اليدين طوال فصل الشتاء.

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