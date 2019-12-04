قصات شعر عصرية ترند شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 10:42 مساءً - مع اقتراب العام الجديد، تشعر كثيرات من النساء بالحاجة الى بعض التغير والتجدد في إطلالتهن، لا سيما في ما يتعلق بقصة الشعر. فإذا كنت قد قررت الحصول على قصة شعر جديدة وعصرية تضفي لمسة مميزة على مظهرك، سنقدم لك في هذا المقال، مجموعة من أبرز قصات الشعر ترند شتاء 2020، فاختاري من بينها ما يعجبك.



قصة الـ Lob متوسطة الطول

إذا كنت تريدين حلاً وسطاً بين الشعر الطويل والشعر القصير، فإن قصة الـ Lob متوسطة الطول مع الغرة الأمامية المتدرجة تعد خياراً رائعاً لك هذا الشتاء، فهي قصة شعر رائجة جداً ، عصرية وشبابية، وستصفي الحيوية على مظهرك، فلا تترددي في تجربتها هذا الموسم.

قصة الـ Lob متوسطة الطول



قصة الشعر المجعد بغرة Curly

من المتوقع أن تلاقي هذه القصة العصرية رواجاً كبيراً خلال هذا الشتاء، كونها تمنح المرأة إطلالة حيوية طبيعية ومريحة. وتتركز قصة الشعر المجعد بغرة Curly على تموجات الشعر الطبيعية مع الغرة القصيرة المجعدة التي تغطي الجبين. كما أن هذه القصة لا تتطلب قص الكثير من شعرك، فإذا كنت ترغبين في الحفاظ على طول شعرك الحالي إنما تريدين إضفاء لمسة متجددة على مظهرك، فلا تترددي إطلاقاً في اعتماد هذه القصة خلال الأيام المقبلة.

قصة الشعر المجعد بغرة Curly



قصة الشعر المدرّج

إذا كنت تعانين من مشكلة الشعر الخفيف، فإن قصة الشعر المدرج هي الخيار المثالي بالنسبة إليك، حيث تجعل شعرك يبدو أكثر كثافة وتمنحه حجماً أكبر. وهي إحدى قصات الشعر الرائجة لهذا الشتاء. تعتمد قصة الشعر المدرّج على خصلات الشعر المدرجة التي تبدأ قصيرة وتنتهي طويلة، مع الغرة الحادة التي تغمر الوجه.

قصة الشعر المدرّج



قصة اللوب بغرة قصيرة وتموجات حادة

إنها قصة مميزة ورائجة جداً لهذا الشتاء، وهي ترتكز على التموجات الحادة في طبقات الشعر، والغرة القصيرة المسترسلة على كامل الجبين. فإن كنت ترغبين في قصة شعر عملية ومريحة، فلا تترددي في اعتماد قصة اللوب بغرة قصيرة وتموجات حادة، فهي تلائم مختلف تسريحات الشعر، لا سيما تسريحة الشعر المستقيم وتسريحة الويفي والكيرلي.

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قصة اللوب بغرة قصيرة وتموجات حادة

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