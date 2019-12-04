لايف ستايل

هل ستتم إعادة مباراة عُمان والسعودية بسبب إشراك “الأخضر” لاعباً موقوفاً من الفيفا؟؟

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
مباراة سلطنة عمان والسعودية

تداول مغرّدون بمواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن احتمال إعادة مباراة منتخبي سلطنة عمان والسعودية ببطولة خليجي24 والتي جرت الإثنين في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة.

وزعم متداولو تلك الأنباء أن سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم يطالب بإعادة مباراة والمنتخب العماني، بسبب إشراك السعودية لاعبا موقوفا من الفيفا في المباراة هو ” سالم الدوسري”.

غير أنّ مصدراً مسؤولاً في الاتحاد العماني لكرة القدم نفى صحّة تلك الأنباء.

وودع المنتخب العماني حامل اللقب البطولة من الدور الأول بعدما توقف رصيده عند 4 نقاط عقب الخسارة من السعودية، وفوز البحرين على الكويت.

ويلتقي المنتخب السعودي مع المنتخب القطري صاحب الأرض في الدور قبل النهائي غداً الخميس.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا