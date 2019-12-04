هاني البحيري يستعد لعرضه الـ100 لأحدث موضة الأزياء

يستعد مصمم الأزياء العالمي، هاني البحيري، لإطلاق عرض أزياءه السنوي للعام 2019/ 2020، لطرح مجموعته الجديدة، والذي يعد العرض الـ 100، في تاريخ الموضة المصرية للمصمم العالمي داخل مصر وخارجها، والعرض الحادي عشر مصريًا.

ومن المُقرر أن يطلق المُصمم، مؤتمر صحفي خاص ضخم بـ"الديفيليه" بأحد الفنادق الكُبرى في القاهرة، يوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر، في تمام الساعة الـ 6 مساًء.

وتترأس قائمة الحضور، كلًا من الفنانة رجاء الجداوي، ومصفف الشعر محمد الصغير، فضلًا عن العديد من خبراء التجميل، وممثلي شركات المجوهرات والأقمشة.