"الغيرة قلبت حياتها جحيم".. تسنيم ترفع دعوى خلع من زوجها

أقامت زوجة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالزنانيري وذلك بعد استحالة العشرة بينهما، بسبب غيره زوجها الزائدة التي دمرت حياتها الزوجية، وحملت الدعوى رقم 3011 لسنة 2019 والتي ما زالت تنظر أمام المحكمة.

تقول "تسنيم.ع." في حديثها لـ "الوطن"، إنها تزوجت منذ 9 أشهر، وأن غيرة زوجها قلبت حياتها إلى جحيم، فهو يغير عليها من أصدقائها وجيرانها، ومنعها من استكمال دراستها بحجة أنها تذهب الي الكلية للهزار مع الشباب والتحدث اليهم: "لو طلعت البلكونة أنشر وفيه حد من الجيران واقف يقولى انتي طالعة عشان يبص عليكي، لو جه بيت أهلى وأنا قاعدة مع أجواز اخواتي تبقي مشكلة، من يوم ما اتجوزت وأنا كل يوم والتاني غضبانة في بيت أهلي بسبب غيرته عليا".

وتتابع صاحبة الـ 23 عاما، حديثها لـ "الوطن"، أن زوجها ذهب إلى بيت أسرتها من أجل مصالحتها وردها إلى بيتها، بعد قيامه بالتعدى عليها بالضرب وطردها من منزله، ووعدها بعدم تكرار هذا، وعندما عادت معه إلى منزلهما وقامت بخلع حجابها وجدها قامت بتغيير لون شعرها، فثار كالمجنون: "أول ما شيلت الطرحة ولقاني صابغة شعري اتجنن ونزل فيا ضرب وقعد يقولى كنت دايرة على حل شعرك وصبغاه لمين، وأنا مكنتش معاكي، وطردني تاني قالي أنتي متلزمنيش، كل مرة يضربني ويطردني ويرجع يقولي آخر مرة".

وفي النهاية أقامت الزوجة دعوى خلع ضد زوجها بعد رفضه تطليقها وديا، وما زالت الدعوى تنظر الآن أمام محكمة الأسرة للفصل فيها.