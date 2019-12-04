عقب محاولة خطفها في توك توك.. منة فضالي: أتمنى ألا أفقد الثقة في نفسي

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها، معلقة عليها بالتعبير عن أمنيتها بعدم فقدانها الثقة في نفسها.

وعلقت "فضالي" على صورتها قائلة باللغة الإنجليزية: "آمل وأدعو بألا أفقد ثقتي، أتمنى ألا أصبح الشخص الذي لا يثق في نفسه.. وأتمنى ألا أصبح في يوم الفتاة التي لا تملك الثقة لتخطو داخل غرفة ما، أتمنى ألا أفقد نفسي في شخص آخر، متناسية حياتي".‏

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وكانت الفنانة منة فضالي، تحدثت في تصريحات لـ"الوطن"، عن تعرضها لمحاولة اختطاف، في منطقة حدائق الأهرام بواسطة "توك توك" أثناء ذهابها لتصفيف شعرها، بينما أفاد مصدر أمني بأنه لا توجد أي بلاغات تفيد بتعرض الفنانة منة فضالي لمحاولة الخطف أو السرقة.