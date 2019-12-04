الأبيض والتايجر وزيبرا.. مصممة أزياء تكشف موضة شتاء 2020

مع استقبال شتاء 2020، تبحث العديد من الفتيات عن أحدث صيحات الموضة، من حيث الألوان والأقمشة والموديلات الملاءمة لموضة الموسم.

من جانبها، أوضحت مصممة الأزياء الجزائرية، موهبة بولدروع، إن موضة الألوان هذا الموسم، هو اللون الواحد المُدرج، بمعنى أن تشمل القطعة لون واحد بكل تدرجاته، مؤكدة أن أكثر الألوان رواجًا هذا الشتاء هو اللون الأبيض الناصع، والذي برز بشدة خلال عرض أزياء شانيل العالمي.

أما عن الموديلات الرائجة، أكدت مصممة الأزياء، في بيان صحفي، أن الأوفر سايز مازال هو الرائج، إضافة إلى الحزام العريض لتحديد الخصر.

وعن الأقمشة، أشارت إلى استمرارية الجلد، مع الفلفت "القطيفة"، فضلًا عن الأقمشة المطبوعة، خاصة المربعات، ونقوشات "التايجر" و"الحمار الوحشي (زيبرا)".