تونة وخضار وفاكهة.. أكلات مهمة في الـ"لانش بوكس" خلال الشتاء

يصاب طلاب المدارس في فصل الشتاء بأمراض مختلفة نتيجة نقص المناعة والتغير المفاجىء في درجة حرارة الجو، ويساعد الأكل الصحي على تقوية جهاز المناعة في فصل الشتاء، لذلك يجب أن تحرص الأم على اختيار الأكلات الصحية داخل "اللانش بوكس"، بحسب ليلى حلمي، أخصائية التغذية العلاجية، والتي شرحت أهم هذه الاكلات في حديثها لـ "هُن".

البيض المسلوق

يعتبر البيض المسلوق من الأكلات التي تمد الطلبة بالطاقة أثناء فصل الشتاء، وتساهم في نمو الأطفال بشكل طبيعى.

الخضروات والفاكهة

تعتبر الخضروات من الأطعمة التي تعمل على تزويد الطفل بالطاقة طوال اليوم الدراسي، وتساعد على زيادة التركيز أثناء اليوم الدراسي.

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سندوتشات التونة

تعتبر سندوتشات التونة من الأطعمة المفيدة لصحة الطالب لاحتوائها على أوميجا3.

الحليب

يجب أن تحتوى "اللانش بوكس" على الحليب المفيد لصحة الجسم، حيث يعمل على إمداد الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها لاحتوائه على فيتامين "D"، وكالسيوم وفيتامين "B"، مما يساعد على بناء الجهاز العظمي.