الامارات | روسيا تكشف عن سيارة Zetta.. بـ 7000 دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تكشف عن سيارة Zetta.. بـ 7000 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الصناعة والتجارة الروسية النقاب عن السيارة الصغيرة Zetta، التي تعد أول سيارة روسية كهربائية.

وتظهر السيارة بثلاثة أبواب ومقعدين، في حين تعتمد في دفعها على أربعة محركات كهربائية مركبة على صرة العجلات بقوة 1ر18 كيلووات لكل محرك.

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وبفضل هذه المحركات تنطلق السيارة Zetta بسرعة قصوى 120 كلم، في حين يبلغ مدى السير 200 كلم بفضل البطارية سعة 10 كيلووات ساعة، والتي تشحن في غضون أربع ساعات فقط متصلة بمصدر تيار 220 فولت.

ومن المقرر أن يبدأ انتاج السيارة بشكل قياسي في الربع الأول من العام المقبل، على أن تطرح بسعر يبدأ من 6400 يورو (نحو 7000 دولار).