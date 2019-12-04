تعرف على مجوهرات المرأة الرومانسية والقوية لخريف 2019

الماس والمجوهرات هي صديق المرأة الأول، لا شك أنّ كل سيّدة تربطها علاقة خاصّة بمجوهراتها. لم تعد هذه القطع تقتصر على أشكال وأحجار لتتزيني بها فقط أصبحت التصاميم عبارة عن حكاية تروي من خلال تصميمها حكايتك الخاصة وتعبر بأحجارها عن شخصيتك المميزة والفريدة، تصاميم تفيض شغفاً برومنسيتها وأخرى تضج قوة بأشكالها العصرية. كوني أنت وعبري عن نفسك من خلال مجوهراتك. ياسمينة تجمع لك أحدث التصاميم لتزيني بها إطلالتك هذا الموسم.

مجموعة Clair de Lune من Nina Runsdorf

ستتألقين هذا الخريف بمجوهرات تنبض إبداعاً. تعكس مجموعة Nina Runsdorf الجديدة تقديرها لفن الطبيعة، وتستحضر في تصاميمها التي تفيض شغفاً بظلال القمر الرومانسية صورة الطاقة القوية التي ينبض بها القمر. تتضمن المجموعة خاتم وأقراط Flip وتشمل أيضاً أقراط دائرية مستوحاة من حقبة الستينات وأقراط على شكل دمعة توحي بانعكاس ظل القمرعلى سطح الماء وأخرى متدلية وطويلة وخواتم كبيرة وعقود مرصعة بالماس الكمثري.

مجموعة تعكس بألوانها، بريق القمر بالحجر الأزرق الشفاف وأحجار الماس الرمادي المتباينة بين اللون الحيادي والشفاف وأخرى تحاكي البلور، يمكنك ارتداؤها ليلاً ونهاراً. وعن مجموعتها تقول رنسدورف: يرمز حجر القمر إلى البدايات الجديدة فهو حجر كريم متبدل وكأنه من علم آخر. يتألق هذا الحجر حتى ولو مع سروال جينز وبلوزة بسيطة.

مجموعة Savannah من Georg Jensen

لكل حجر دلالة تروي بها حكايتك الخاصة. اختاري بين حجر التوباز والبلّور والأميثيست والسيترين، أحجار سترافقك في كل وقت من اليوم في إطلالاتك اليومية أو في المناسبات. تتألّف مجموعة Savannah التي تحمل توقيع Georg Jensen ، من خواتم وأقراط وعقود وأساور تجمع في تصميمها بين جمال الأحجار الكريمة من جهة، ونقاوة الأشكال الكلاسيكية التي تشتهر بها المصمّمة Vivianna Torun. لتنعكس بمجموعة تأسر القلوب في تصميمها وتضفي إلى إطلالتك العصرية لمسة من الأناقة الدافئة.

مجموعة Virya من Versace

مجموعة تنبض بالقوّة والأنوثة والسلطة للمرأة العصرية والقوية. تعكس في تصميمها أسلوب ڤيرساتشي الذي يجمع بين الطابعيَن الكلاسيكي والحديث. تتألّف المجموعة من عقود وخواتم وأقراط مرصّعة بالماس وبأحجار كريمة نادرة كالعقيق الأسود والجمشت والسيترين العسلي.

Advertisements

تصاميم ترسم معالم جديدة في عالم المجوهرات، تعبر عن الابتكار والتميّز والأناقة، تزدان بنقشة Greca بصمة الدار الشهيرة، وتتّسم بأحجارها الثمينة وأشكالها الهندسية الدقيقة التي تعتمد في ترصيعها على تقنية مميّزة تساهم في تلاعب الضوء والألوان على الذهب المصقول.

قد يهمك ايضاً:

الذهبي والأسود مزيج يعطيك فخامة المجوهرات

اكتشاف 80 قطعة نادرة من المجوهرات تابعة إلى أرشيف "كريستيان ديور"