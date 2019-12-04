تعرف على أجمل العطور التي تدوم طويلاً

إذا كنت تفتشين عن عطر أنيق ومميز تدوم رائحته طويلاً، بحيث يكفي استخدامه مرة واحدة في اليوم، فقد جمعنا لك في هذا المقال، أجمل العطور التي تدوم طويلاً، والتي ستمنحك رائحة أنثوية تلفت الأنظار.



Tom Ford Black Orchid

إنه عطر رائع من توم فورد، يتميز برائحته الشرقية الزهرية، التي تتركز على البرغموت الإيطالي والعسل والبرتقال كملاحظات عليا، والورد والياسمين كملاحظات متوسطة، مصحوبة بنغمات الفانيليا وخشب الصندل كملاحظات أساسية. هذا العطر الفاخر والغني يتميز برائحته التي تدوم طويلاً.



Mugler Muse

إنه عطر ذو رائحة في غاية الجمال والأناقة من تيري موغلر، مما يجعله إضافة مميزة جداً الى مجموعة العطور خاصتك، فرائحته التي تدوم طويلاً تشتمل على الغريب فروت والفلفل الوردي والحمضيات والبهارات الفريدة ، إضافة الى الباتشولي ونجيل الهند.



La Vie Est Belle L'Éclat by Lancôme

إنه واحد من أجمل العطور في العالم، التي تدوم طويلاً. ومنذ أن أصدرته علامة لانكوم وحتى الآن لا يزال يلاقي انتشاراً ورواجاً كبيرين حول العالم. واسم هذا العطر يعني الحياة الجميلة، التي يمكن عيشها بكل معنى الكلمة كلما تنشقنا رائحة هذا العطر الراقية والأنيقة. يمزج عطر La Vie est Belle بين نغمات السوسن والباتشولي.

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La Nuit Trésor by Lancôme

إنه أحد العطور المعروفة بأنها تدوم طويلاً، وهو عطر شرقي أصدرته علامة لانكوم في عام 2018. مقدمة هذا العطر تتركز على الفلفل الوردي والبرغموت والكمثري والكشمش الأسود، أما قلبه فيعتمد على الورد الدمشقي والياسمين والفاوانيا والبنفسج. فيما قاعدته تشتمل على الفانيليا والتونكا والباتشولي والأخشاب وجوزة الطيب.



Versace Dylan Blue

يعد هذا العطر مزيجاً فريداً من الباتشولي والكشمش الأسود والياسمين والروزيفوليا والمسك والأخشاب البيضاء الناعمة. وقد أصدرت هذا العطر دار فرساتشي تحية للأنوثة التي تحمل أيضاً صفات التفرد والقوة والحسية والأناقة، وبالتالي هو من العطور التي تدوم طويلاً والمثالية للمرأة التي تعرف تماماً قوتها وتأثيرها في الآخرين.



Elie Saab Girl of now

هذا العطر الزهري – الفاكهي، عبارة عن مزيج من الروائح التي تجعل رائحته شهية وآسرة وتدوم طويلاً، فهو يعتمد في تركيبته على نغمات الورد وقشور الليمون وتوت العليق والكشمش الأسود، إضافة الى الباتشولي والمسك والفانيلا.