تعرفي علي أصول فن الاتيكيت في التعامل مع الآخرين

من الصيغ المُستخدمة في تقديم أفراد نعرفهم إلى بعضهم البعض: "اسمح لي أن أقدم لك فلانًا" أو "سيدي الرئيس، اسمح لي أن أعرفك بفلان مدير عام شركة (أ)...". ويقدم دائمًا الأصغر سنًّا إلى الأكبر منه، والأقلّ رتبة إلى الأعلى رتبة.. والأهمّ أنّه يقدّم دائمًا الرجل إلى المرأة، بصرف النظر عن سنّ الأوّل.

عند طلب خدمة من الآخرين، يجب استهلال طلبك بعبارة: "لو سمحت، عندي طلب..." لإعطاء الحق للآخر بالقبول أو الرفض، متجنّبة المخاطبة بصيغة الأمر، حتى لمن يعمل لديك.

لا يجب الدخول مع أصحاب الأطباع الصعبة بجدال يمكن أن يؤدي إلى كلام مؤذ. وبالمقابل، يجب عدم إعطاء هذه الشخصيات الفرصة لكي تنال منك أو تسيء إليك مباشرة. ومن المفضل تبنّي شعار التسامح دائمًا في التعامل مع الآخرين، والابتعاد عن تصيّد الأخطاء والعثرات.

عندما الانتقاد، لا بدّ من تجنّب أن يتمّ النقد له أمام الآخرين. ومن الأفضل أن تُمهّد للنقد بكلمات لطيفة، بحيث يكون النقد هادئًا بنّاءً، وأن يكون الهدف منه تقديم النصح من موقع الصديق المحبّ، وليس من موقع الناقد الجارح الذي يُسيء إلى الآخر ويسفّه معلوماته وكلامه.

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