نصائح مكياج يجب مراعاتها لصاحبة البشرة السمراء

صاحبة البشرة السمراء، تتمتع بسحنة جذابة لا مثيل لها. لكنها إذا أخطأت في انتقاء مستحضرات المكياج المناسبة، فإن بشرتها ستبدو متعبة لا بل شاحبة وتفتقد النضارة والاشراق. لذلك، في هذا التقرير نعرفك الى عدد ن النصائح التي تساعدك في اتمام المكياج المناسب للبشرة السمراء.

1. تحضير البشرة: إياك ان تبدئي بتطبيق المكياج قبل تحضير البشرة. هذا يعني غسل البشرة جيدا بالغسول المناسب، تجفيفها بلطف، ثم تطبيق كريم الترطيب المناسب لنوعيتها. ننصحك أيضا بـ تقشير البشرة وتطبيق الماسك مرتين في الاسبوع للحفاظ على بشرة نقية.



2. توحيد لون البشرة: يلزمك في هذه المرحلة البرايمر وكريم الاساس. يمكنك مزجهما معا وتطبيقهما على البشرة او يمكنك تطبيق كل مستحضر على انفراد. المهم ان تستخدمي الاسفنخة الخاصة لمد كريم الاساس. إذ ان المطلوب هو الحصول على سحنة متجانسة اللون وغير مطليّة بطبقة سميكة. من النصائح المهمة، قبل شراء كريم الأساس، جرّبيه على بشرتك وتأكدي من أنّ لونه يبدو مناسبا للون بشرتِك، عندما تقفين في الشمس أو في ضوء النهار.



أمّا بالنسبة إلى ألوان كريم الاساس التي تليق بالبشرة السمراء، أو صاحبة البشرة العنابية أو الزيتونية، فهي:

التدرجات الذهبية للبشرة الداكنة.

التدرجات النحاسية والبنية الدافئة للبشرة الزيتونية.

التدرجات البرتقالية والخوخية، إضافة إلى تدرجات المشمش للبشرة السمراء والحنطية.

البودرة:

البودرة الحرة تعمل على امتصاص اللمعية، كما تمنحك مظهرا طبيعيا وبشرة فاتحة. أمّا إذا لم تستخدمي كريم الأساس، فننصحك باستخدام البودرة المضغوطة، على أن يكون لونها أفتح بدرجة واحدة من لون بشرتك، بهدف الحصول على التغطية المناسبة.



البلاشر والبرونز:

صاحبة البشرة السمراء، تعزّز جمالبشرتها لدى استخدام مستحضر البرونز الذي يمنحها وهجا رائعا، ويزيل الشحوب عن البشرة. نقترح عليك استخدام النغمات الوردية الدافئة، الزهرية، الترابية، ونغمات التوت على وجنتيك.

في المقابل، ابتعدي عن تدرجات الوردي الفاتح والمشمش والخوخي، لأنّ هذه الألوان ستجعل بشرتك تبدو شاحبة، لا بل متعبة وغير متألقة.

كذلك، على صاحبة البشرة السمراء أن تبتعد عن استخدام البرونز أو البلاشر بتدرجات البرتقالي، لأنّه يبرز عيوب وجهها وبشرتها.

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مكياج العينين:

حدّدي عينيك باستخدام الايلاينر السائل، سواء الاسود او البني.

اذا أردت تطبيق ظلال العيون، فاستخدمي لونين، لا لونا واحدا. نقترح عليك اختيار ظلال العيون الذهبي والأرجواني.

اختمي بتطبيق الماسكرا، سواء ماسكرا لتطويل الرموش او تكثيفها.



ألوان أحمر الشفاه المناسبة:

عموما تليق بالبشرة السمراء الالوان النابضة كالوردي والبنفسج بالتدرجات النابضة، وفي بعض الاحيان يمكنك اختيار البرتقالي.

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