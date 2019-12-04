التهاب اللوزتين عند الأطفال.. إليكِ كل ما تريد معرفته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

مع قدوم فصل الشتاء يتعرض كثير من الأطفال لالتهاب اللوزتين، وذلك لضعف قدرة جهازهم المناعي، ويعتقد كثير من الأمهات أن طفلها يعاني من التهاب في الحلق أو نزلات البرد، وتتجاهل الذهاب للطبيب، ما قد يعرض طفلها لمضاعفات، فما أسبابها وأعراضها وكيف يتم علاجها؟

يقول الدكتور حمدي زكريا استشاري الأنف والأذن والحنجرة، في تصريحه لـ"الخليج 365"، إن أسباب التهاب اللوزتين عند الأطفال نتيجة عدوي بكتيرية "الميكروب السبحي"، وهو ميكروب ينتقل من وإلى الإنسان ويستقر في اللوزتين، أو فيروسية وخاصة فيروسات البرد والأنفلونزا، وإما ضعف الجهاز المناعي عند الأطفال.

- أعراض التهاب اللوزتين:

- ارتفاع في درجة الحرارة.

- شعور الطفل بإرهاق شديد.

- صعوبة في بلع الطعام.

- الشعور بالدوخة.

- إحساس بصعوبة في المشي.

العلاج

- تناول المضادات الحيوية المناسبة للحالة التي تعمل على محاربة البكتريا المسببة للالتهابات، بعد استشارة الطبيب.

- شرب الكثير من السوائل الدافئة، والالتزام بالرحة التامة.

- شروط الجراحة

- تُجرى عملية جراحة للوزتين إذ تكرر الالتهاب أربع مرات في السنة الواحدة.

Advertisements

- عند الالتهاب الحاد الذي يعيق طفلك من الذهاب للمدرسة وأداء دراسته.

- وجود خُرّاج حول اللوزتين.

- عند الإصابة بروماتيزم القلب أو المفاصل نتيجة لالتهاب اللوزتين.

- عند إصابته بالميكروب السبحي بعد تعافيه من الميكروب.

- أفضل سن لاستئصال اللوزتين

أفضل سن مناسب عند الأطفال هو بعد العام الرابع، وتختلف أسعار إجراء العملية طبقا للحالة، وطبيعة المستشفى.

- طرق الوقاية

- الذهاب للدكتور سريعا عندما يشعر طفلك بالتعب وبالأعراض السابقة، وتناول الخضروات والفواكه كثيرا.

- عند إصابة الطفل، يجب أن يلزم الفراش، ولا يذهب إلى المدرسة حتى لا تزداد الإصابة أو نقل العدوى إلى زملائه.

- عدم خروجه في أي أماكن بها تجمعات.

- تجنبي تخفيف ملابسه، حتى لا تعرضه لنزلات البرد.

- احرصي على تناوله أطعمة تزيد من مناعته وتجعله يشعر بصحة جيدة.