مصممة أزياء سعودية تقدم لـ"الخليج 365" أشهر صيحات الموضة لعام 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

تمنح الموضة العالمية لعام 2020 المرأة العربية بالأخص إطلالة جذابة مُفعمة بالأنوثة والأناقة في آن واحد تعكس تفرد أسلوبها، خصوصًا بعد أن اتجهت العلامات التجارية، وبينها "شانيل" و"فيرساتشي" و"بربري" في تقديم تصميمات للنساء العربيات.

وتتمثل مفردات الموضة الجديدة في "الأقمشة الباردة" وهي الأقطان الصناعية، الذي يعود أصله من البوليستر المعالج ويكون ملمسه كالقطن، والتترون وخامة الكريب التركي ومشتقاته مثل الاستريتش، بحسب ما أكدت مصممة الأزياء الشهيرة وخبير الموضة السعودية علا زيد في تصريحها لـ"الخليج 365"، موضحة ما يلي:

- يمكنكِ الاعتماد على تلك الأقمشة في تصاميمك أو ملابسك اليومية باستثناء المناسبات الليلية، ويمكن تزينها بالتطريزات والنقوش بشكل غير مبالغ، لتضفي على طلتك لمسة من الأناقة والرقة.

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- اللون العودي من أحدث الصيحات، حيث تصدر لائحة الألوان الأكثر رواجاً لعام 2019-2020، والأسود الداكن بجانب الكحلي.

- عدم الانجراف وراء أحدث صيحات الموضة، واختيار التصاميم المناسبة لقوام الفتاة ولون بشرتها بجانب ملامحها، فليست كل الصيحات تناسب الجميع، والحرص عند اختيار الخامات، لأن لكل جسم خامة ولون تناسبه.

- ضرورة اتباع القصات البسيطة من الصيحات الرائجة، لأنها تمنح المرأة مظهر عصري وممزوج بالرقة والرقي.