5 نصائح للوقاية من نزلات البرد في طقس الأيام المقبلة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- مادي غيث: تشهد الأيام المقبلة برودة في الطقس، حسبما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم؛ لذلك يجب الحرص واتباع النصائح اللازمة لتجنب الإصابة بنزلات البرد. إليك نصائح للحماية من الإصابة بنزلات البرد، وفقًا للدكتور، شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي. لقراءة المزيد عن: 5 نصائح للوقاية من نزلات البرد في طقس الأيام المقبلة.. اضغط هنــــا.

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